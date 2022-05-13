طريقة عمل الخضار السوتية بطريقة سهلة وغير مكلفة

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تعد وصفة الخضار السوتية من أشهر الأكلات الصحية التي تمتلك قيمة غذائية عالية، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أن الخضار السوتية يعمل على مد الجسم بالألياف الغذائية فهي تعمل على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الأمراض، وحيث أن طريقة تحضير الخضار السوتية لا تحتاج إلى بذل المزيد من الوقت ولا الجهد أيضاً في تحضيرها، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الخضار السوتية بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الخضار السوتية
المكونات:
- ثمرة واحدة من البطاطس المقطعة.
- ثمرة واحدة من الجزر المقطع.
- ثمرة واحدة من الكوسا المقطعة.
- شرائح من الفلفل الأحمر.
- شرائح من الفلفل الأخضر.
- شرائح من الفلفل الأصفر.
- قطعة واحدة صغيرة من البروكلي.
- ثلاث أكواب من الماء.
- ثوم مفروم.
- رشة من ملح الطعام.
- رشة من الفلفل الأسود.
- كمية وفيرة من الزيت الزيتون.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى يتم إحضار جميع الخضروات وبعد ذلك يتم غسل الخضروات جيداً بالماء الجاري قبل تقطيعها ثم بعد ذلك قومي برش القليل من الملح على الخضروات وبعد ذلك تترك الخضروات لمدة ربع ساعة تقريباً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار مقلاة مناسبة ثم ضعي في المقلاة زيت الزيتون وبعد ذلك ضعي المقلاة على النار واتركي الزيت حتى يسخن ثم بعد ذلك قومي بإضافة الثوم المفروم مع شرائح الفلفل الأخضر وشرائح الفلفل الأصفر وشرائح الفلفل الأحمر وقلبيهم جيداً مع بعضهم البعض حتى تذبل المكونات.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع البروكلي مع ثمرة من الجزر وبعد ذلك ضيفي إليهم ثمرة من البطاطس مع الكوسا وقلبيهم جيداً مع بعضهم البعض واتركيهم على النار حتى يتم التخلص من الماء الموجود بهما.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار حلة مناسبة ثم بعد ذلك نضع الحلة على نار هادئة ونضع بها ماء ويتم وضع الخضروات في مصفاة من السلك عليها وتوضع المصفاة في الحلة وبعد ذلك تغطي الحلة وتترك الخضروات حتى يتم النضج جيداً على البخار.
- الخطوة الخامسة قومي بإحضار وعاء مناسب للتقديم وضعي الخضار السوتية في الوعاء ورشي عليه القليل من الملح والفلفل الأسود وبعد ذلك أصبح الخضار السوتية جاهزاً للتقديم وقدميه بالهناء والشفاء.
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