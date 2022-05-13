طريقة عمل الخضار السوتية بطريقة سهلة وغير مكلفة

تعد وصفة الخضار السوتية من أشهر الأكلات الصحية التي تمتلك قيمة غذائية عالية، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أن الخضار السوتية يعمل على مد الجسم بالألياف الغذائية فهي تعمل على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الأمراض، وحيث أن طريقة تحضير الخضار السوتية لا تحتاج إلى بذل المزيد من الوقت ولا الجهد أيضاً في تحضيرها، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الخضار السوتية بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الخضار السوتية

المكونات:

ثمرة واحدة من البطاطس المقطعة.

ثمرة واحدة من الجزر المقطع.

ثمرة واحدة من الكوسا المقطعة.

شرائح من الفلفل الأحمر.

شرائح من الفلفل الأخضر.

شرائح من الفلفل الأصفر.

قطعة واحدة صغيرة من البروكلي.

ثلاث أكواب من الماء.

ثوم مفروم.

رشة من ملح الطعام.

رشة من الفلفل الأسود.

كمية وفيرة من الزيت الزيتون.

طريقة التحضير: