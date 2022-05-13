طريقة عمل بلح الشام بكل سهولة من خلال خطوات سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في المنزل

بلح الشام من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها من قبل العديد من الأشخاص ولكن هذه الحلوى يتم تحضيرها بصورة كبيرة للغاية في المطبخ السوري الذي يعتبر من اشهر المطابخ المتميزة في تحضير العديد من الحلويات الشرقية والغربية أيضا كما يمكنكم تحضيرها من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية بالإضافة إلى العديد من أنواع الحلويات المختلفة التي انتشرت في العديد من بلاد الشام والوطن العربي ويتم تحضير هذه الوصفة بشكي دائمة في شهر رمضان المبارك تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة طريقة تحضير بلح الشام بكل سهولة في المنزل.

المقادير المطلوبة لتحضير بلح الشام

تعتبر طريقة تحضير بلح الشام من الطرق السهلة والبسيطة للغاية كما لا تحتاج أيضا إلى مجهود كبير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال المكونات الآتية:

مكونات بلح الشام السوري

مقدار خمس اكواب من الدقيق الجيد المخصص للحلويات.

ست حبات من البيض.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كذلك ملعقتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أربع ملاعق من النشا.

ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الشربات

كوبان ونصف من الماء.

ثم كوبان ونصف من السكر.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الزهر.

طريقة تحضير بلح الشام بكل سهولة

يمكنكم تحضير بلح الشام بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية التي لا تحتاج إلى مجهود كبير بالطبع من أجل التحضير: