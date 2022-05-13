سينابون الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة في البيت

سينابون الجلاش يتم تقديم الحلويات بشكل مستمر كل يوم بعد الفطار، ومن أشهر و ألذ وأسهل الحلويات الرمضانية هي سينابون الجلاش والتي يتم تحضيرها عن طريق مجموعة من الخطوات السهلة جدًا، ولكن بعض السيدات لا يدرون ما هو سينابون الجلاش وطريقة تحضيره، خلال هذا الموضوع سنتحدث عن سينابون الجلاش والطريقة السهلة التي يتم تحضيره بها، فقط عليك متابعة هذا المقال بحرص ليطلعوا على جميع الأمور التي تتعلق بسينابون الجلاش وطريقة تحضيره.

المقادير اللازمة لتحضير سينابون الجلاش

تحضير سينابون الجلاش هناك بعض المكونات الضرورية التي يجب أن تكون متوفرة لديك، وقبل البدء في صنع هذه الحلوى يجب أن نتأكد من وجود هذه المكونات، وتتمثل فيما يأتي:

لفة واحدة من الجلاش.

1 معلقة من دقيق.

2 كوب لبن.

2 ملعقة سمن.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

جوز هند مبشور.

كمية من الشربات.

زبيب.

سوداني.

ملعقة قرفة ناعمة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

الخطوات اللازمة لتحضير السينابون

السينابون من الذ واسهل الحلويات التي يتم تحضيرها، وإليكم خطوات تحضيره فيما يلي بشيء من التفصيل: