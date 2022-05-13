نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سينابون الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة في البيت في المقال التالي
سينابون الجلاش يتم تقديم الحلويات بشكل مستمر كل يوم بعد الفطار، ومن أشهر و ألذ وأسهل الحلويات الرمضانية هي سينابون الجلاش والتي يتم تحضيرها عن طريق مجموعة من الخطوات السهلة جدًا، ولكن بعض السيدات لا يدرون ما هو سينابون الجلاش وطريقة تحضيره، خلال هذا الموضوع سنتحدث عن سينابون الجلاش والطريقة السهلة التي يتم تحضيره بها، فقط عليك متابعة هذا المقال بحرص ليطلعوا على جميع الأمور التي تتعلق بسينابون الجلاش وطريقة تحضيره.
المقادير اللازمة لتحضير سينابون الجلاش
تحضير سينابون الجلاش هناك بعض المكونات الضرورية التي يجب أن تكون متوفرة لديك، وقبل البدء في صنع هذه الحلوى يجب أن نتأكد من وجود هذه المكونات، وتتمثل فيما يأتي:
- لفة واحدة من الجلاش.
- 1 معلقة من دقيق.
- 2 كوب لبن.
- 2 ملعقة سمن.
- ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- جوز هند مبشور.
- كمية من الشربات.
- زبيب.
- سوداني.
- ملعقة قرفة ناعمة.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو.
الخطوات اللازمة لتحضير السينابون
السينابون من الذ واسهل الحلويات التي يتم تحضيرها، وإليكم خطوات تحضيره فيما يلي بشيء من التفصيل:
- في البداية يجب أن يتم نخل الدقيق من أجل أن يتم التخلص من أي شوائب أو تكتلات موجودة به.
- وبعدها يجب أن يوقع البيكنج بودر للدقيق مع التقليب الجيد، ثم نضيف اللبن والزبدة ولكن بالتدريج.
- والآن علينا أن نقلب العجينة جيدًا ثم علينا أن نحضر الجلاش ونضعه في الصينية ونفرده ونقوم بدهنه بالزبدة.
- في هذه الخطوة علينا أن نقوم برص رقائق الجلاش فوق بعضها البعض ونضع الكاكاو والقرفة والسكر.
- ضيفي المكشرات والزبيب والسوداني وقومي بلف الطبقات الخاصة بالجلاش.
- والآن قطعيه إلى قطع متوسطة أو صغيرة على حسب الرغبة ثم ترص داخل صينية مناسبة ونضعها في الفرن.
- ادهني وجهها ببعض السمن قبل دخولها للفرن وعندما تحول لونها إلى اللون الدهبي اخرجيها من الفرن وضعي عليها الشربات ثم زينيها بالقرفة والسكر قبل أن تقدميها، وبعدها تكون جاهزة للتقديم ضعيها داخل أطباق التقديم وقدميها وسوف تنال على إعجاب الجميع فهي من الحلويات المرغوبة والذيذة والتي يفضلها الكثير.
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