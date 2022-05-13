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طريقة عمل كيكة الروانى، تفضل الكثير من العائلات تناول أنواع الكيك المختلفة فى وجبة الإفطار أو العشاء خاصة أنها من الحلويات المحببة للأطفال أيضا ويرغبون فى تناولها معظم الوقت، وتعد كيكة الروانى من أنواع الكيك الهشة الخفيفة التي لقت استحسان الكثير وعادة ما يتم تزينها بجوز الهند ليضيف لها طعماً رائعاً ومميزا، فسوف نقدم لكم طريقة عمل كيك الروانى فى السطور التالية لكى تتمكن كل ربة منزل من إعدادها بسهولة وتقديمها ساخنة إلى أطفالها وللضيوف والأقارب. مكونات كيكة الروانى كوب سميد.

كوب دقيق.

كوب جوز هند.

4 بيضات.

نصف كوب سكر.

كوب إلا ربع زبادي.

كوب إلا ربع زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح. مقادير السيرب 2 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير السيرب قومى بوضع إناء على النار أضيفي له مقدار السكر والماء واتركيهم دون تقليب حتى الغليان.

بعد الغليان انتظري حوالى 4 دقائق ثم أضيفي عصير النصف ليمونه وانتظري حتى يغلو الخليط مرة أخرى ثم ارفعيه من على النار.

اتركي الشربات جانبا حتى يبرد لكى يتم وضعه على كيكة الروانى مباشرة وهى ساخنة. طريقة تحضير كيك الروانى احضري وعاء عميق ضعي به البيض والفانيليا ورشة الملح والخل وقومى بخفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائى لمدة دقيقتين حتى يعلو قوام الخليط ويرتفع.

أضيفي بعد ذلك السكر واستكملي الضرب إلى أن يندمج تماما مع الخليط ويصبح كريمي.

أضيفي الزيت والزبادي مع استمرار الخفق دون توقف لعدة دقائق حتى تندمج جميع المكونات.

ابدئى فى إضافة المكونات الجافة من الدقيق وجوز الهند والسميد والبيكنج بودر بشكل تدريجي مع الخفق بالمضرب الكهربائى على أقل سرعة حتى تتشكل معكي عجينة متماسكة ومتجانسة.

جهزي صينية فرن مقاس 26 على أن تكون مدهونة بالسمن والدقيق.

سخني الفرن مسبقا قبل التحضير على حرارة 170 درجة.

اسكبي خليط الكيك بالصينية وقومى بتوزيعه جيدا ثم ادخليه إلى الفرن لمدة من 30 إلى 45 دقيقة حتى تختبري نضجها.

اخرجي الصينية من الفرن ووزعي الشربات عليها مباشرة وهى ساخنة.

زيني وجه الكيك برش كمية من جوز الهند على الوجه ويمكن إضافة بعض المكسرات حسب الرغبة. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل كيكة الرواني الخطيرة بمكونات وخطوات مظبوطة 100% - ثقفني

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