طريقة عمل قطايف لايت في البيت في ثواني

طريقة عمل قطايف لايت القطايف من أجمل أنواع الحلوى التي يتم تحضيرها خلال شهر رمضان المبارك ومن أشهى وألذ أنواع الحلويات التي تنال على إعجاب الكثير من الأشخاص، ويوجد العديد والعديد من طرق تحضير القطايف وجميع الطرق شهية ومميز للغاية ولكن الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معين قد لا يتمكنوا من تناول القطايف اللذيذة، ومن أجل ذلك سأتحدث في هذا المقال عن طريقة لتحضير القطايف هذه الطريقة خاصة بتحضير القطايف لمن يتبعون نظام دايت، وفي حالة إهتمامك بهذا الموضوع فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته وسوف تجد فيه العديد من الأمور التي تخص ذلك الموضوع.

مقادير تحضير القطايف لايت

لتحضير الكنافة التي يلزم بعض المكونات الأساسية التي يجب أن تكون موجودة ومتوفر منها وإليكم هذه المقادير هذه الأيام:

في البداية حوالي 4 معلقة من دقيق السميد.

2 كوب من السكر البني .

معلقة واحدة من البيكنج بودر

½ معلقة من الخميرة الفورية.

ملح

معلقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

2.5 كوب من الماء.

مكسرات مشكلة على حسب الرغبة.

طريقة عمل قطايف لايت

من الحلوى اللذيذة جدًا التي يتم تحضيرها بسهولة وبسعر على عكس أي حلوى أخرى تحتاج إلى وقت كبير ومجهود، ولكن هذه هي أسرع طرق تحضير القطايف لايت وإليكم الخطوات اللازمة لتحضير القطايف لايت خلال السطور القادمة بشيء من التفصيل من أجل الحصول على أفضل النتائج: