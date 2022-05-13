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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل كيكة البسكويت الباردة بنكهة الكابتشينو الرائعة، نشارك معكم اليوم وصفة لتحضير كيك بسكويت بطعم الكابتشينو بخطوات سهلة وبدون الحاجة إلى فرن لإعداده. حلى الكابتشينو البارد عبارة عن طبقات من كيك البسكويت ومضاف بين كل طبقة والأخرى صوص من الشوكولاتة، وهو يحتوي على مقادير إقتصادية بسيطة وطريقة تحضيره لا تحتاج إلى تعقيدات أو بذل الكثير من الجهد.

كيكة البسكويت الباردة بنكهة الكابتشينو

المقادير:

باكيت بسكويت سادة. نصف كوب حليب. نصف ملعقة نسكافيه. ملعقة كبيرة سكر باقي باكيت مسحوق الكابتشينو المستخدم في صوص الشوكولاتة.

مقادير صوص الشوكولاتة:

4 ملاعق كبيرة نشا.

2 كوب حليب.

نصف باكيت مسحوق كابتشينو أو يمكنك إستخدام لاتيه أو نسكافيه 3 في 1.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

علبة قشطة.

مقادير جناش الشوكولاتة للتزيين:

كوب إلا ربع قطع شوكولاتة. ربع كوب كريمة سائلة أو يمكنك إستخدام ربع كوب حليب + ملعقة زبدة

طريقة الإعداد

نقوم بتجهيز صوص الشوكولاتة بإضافة الحليب والنشا إلى إناء مخصص للطبخ، ثم نضف الكاكاو الخام ومسحوق الكابتشينو مع إضافة السكر والفانيليا، ثم نخلط المكونات بشكل جيد على البارد وبعد ذلك نرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يغلي الخليط ويثقل قوامه، وبعد ذلك نضف القشطة ونخلط مجدداً قليلاً حتى يمتزج الخليط مع القشطة، ومن ناحية أخرى نقوم بتجهيز خليط تسقية البسكويت بإضافة الحليب في وعاء، ثم نضف مسحوق الكابتشينو مع إضافة النسكافيه والسكر ثم نخلط المكونات بشكل جيد.

كيكة البسكويت بدون فرن

بعد ذلك نحضر قالب مناسب ونأخذ قطع البسكويت نغمسها في خليط التسقية ثم نرصها في القالب، حتى نصنع طبقة من البسكويت وبعد ذلك نضع طبقة من صوص الشوكولاتة مع توزيعه بشكل متساوي، وبعد ذلك نغمس قطع من البسكويت في خليط التسقية ثم نرصها على صوص الشوكولاتة، ثم نضع طبقة أخرى من صوص الشوكولاتة ونكرر هكذا حتى ننتهي من كل الكمية، وآخر طبقة تكون من البسكويت.

وبعدها نقوم بتجهيز جناش شوكولاتة للتزيين بإضافة قطع الشوكولاتة إلى وعاء، ثم نضف إليها الكريمة وهي ساخنة ثم نتركهم دقيقة وبعد ذلك نقوم بالتقليب، حتى نحصل على مزيج متجانس من الشوكولاتة ثم نسكب هذا الجناش على طبقة البسكويت، وبعد ذلك نضع القالب في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتماسك الحلى بشكل جيد، وبعد ذلك نرش القليل من الكاكاو على السطح ثم نقطع الحلى مربعات أو بالشكل المفضل لكم، ثم يصبح جاهز للتقديم بطعم في منتهى الروعة واللذاذة.