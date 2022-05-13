نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيك التركي المالح بالجبن والزيتون هش وخفيف بمكونات من مطبخك في المقال التالي
يعتبر الكيك التركي المالح من أشهر المخبوزات الشهية التي يتميز بها المطبخ التركي وتحتوي مكوناته على الجبن والزيتون ويقدم كوجبة إفطار مغذية مع كوب من الشاي أو الحليب، ويتميز الكيك بقوام خفيف وهش كما أنه سريع التحضير ويتم إعداده بمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت ولن يحتاج إلى وقت طويل أو مجهود في إعداده، كما تتميز مكونات عمل الكيك المالح بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على البيض والجبن والزيتون وكلها مواد غذائية تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لعمل أكلات مغذية لأطفالهم بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة التي تكون في كثير من الأحيان غير مضمونة الجودة والصلاحية، فإذا كنت تبحثين عن طريقة جديدة ومختلفة لعمل الكيك فسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل الكيك المالح بكل سهولة وبمكونات بسيطة.
مكونات الكيك التركي المالح
سنقدم لكم فيما يلي مكونات عمل الكيك المالح بالمقادير المضبوطة للحصول على كيك هش وخفيف:
- كوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.
- 4 بيضات بحرارة الغرفة.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الزبادي بحرارة الغرفة.
- كوب من الزيتون المخلي.
- ربع كيلو من جبنة الشيدر أو أي نوع حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السمسم.
- ملعقة كبيرة من الزعتر.
طريقة التحضير
يتم إعداد الكيك المالح بكل بساطة وبطريقة سهلة وسريعة كالتالي:
- في إناء عميق نضع أربع بيضات وملعقة كبيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح ونخفق جيداً بالمضرب الكهربي على سرعة عالية ثم نضيف نصف كوب من الزيت وكوب من الزبادي بحرارة الغرفة ونخفق جيداً.
- ثم نقوم بإضافة كوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقلب جيداً على سرعة هادئة حتي يتجانس الخليط تماماً.
- نضيف نصف كمية الزيتون والجبن ونقلب جيداً ثم نضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق لمنع التصاق الكيك بالصينية ونوزع على الوجه ملعقة كبيرة من الزعتر وملعقة صغيرة من السمسم وباقي كمية الزيتون والجبن.
- ثم تخبز الكيكة في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- عند تمام النضج نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم تقطع وتقدم ساخنة أو باردة مع كوب من الشاي بألف صحة وعافية.
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