الكيك التركي المالح بالجبن والزيتون هش وخفيف بمكونات من مطبخك

يعتبر الكيك التركي المالح من أشهر المخبوزات الشهية التي يتميز بها المطبخ التركي وتحتوي مكوناته على الجبن والزيتون ويقدم كوجبة إفطار مغذية مع كوب من الشاي أو الحليب، ويتميز الكيك بقوام خفيف وهش كما أنه سريع التحضير ويتم إعداده بمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت ولن يحتاج إلى وقت طويل أو مجهود في إعداده، كما تتميز مكونات عمل الكيك المالح بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على البيض والجبن والزيتون وكلها مواد غذائية تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لعمل أكلات مغذية لأطفالهم بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة التي تكون في كثير من الأحيان غير مضمونة الجودة والصلاحية، فإذا كنت تبحثين عن طريقة جديدة ومختلفة لعمل الكيك فسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل الكيك المالح بكل سهولة وبمكونات بسيطة.

مكونات الكيك التركي المالح



سنقدم لكم فيما يلي مكونات عمل الكيك المالح بالمقادير المضبوطة للحصول على كيك هش وخفيف:

كوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

4 بيضات بحرارة الغرفة.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الزبادي بحرارة الغرفة.

كوب من الزيتون المخلي.

ربع كيلو من جبنة الشيدر أو أي نوع حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

طريقة التحضير

يتم إعداد الكيك المالح بكل بساطة وبطريقة سهلة وسريعة كالتالي: