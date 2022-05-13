طريقة عمل كنافة بايتس مناسبة للدايت قبل بدء شهر رمضان بأيام تكون معظم محركات البحث ممتلئة بالبحث عن طرق صنع الحلويات المختلفة وذلك لأن شهر رمضان لا تخلو سفرة الإفطار خلاله من وجود نوع أو أكثر من حلويات رمضان اللذيذة، ولكن بعض الأشخاص يحافظون على وزنهم ولا يريدون السمنة والتي تسببها العديد من أنواع الحلوى وهذا ما يجعلهم يبتعدون عن تناول الحلويات والسكريات، ولكن الأمر مختلف فهناك الكثير من الوصفات الخاصة بالدايت ويمكن أن يتم تحضير بعض الحلويات التي ترغبين في تناولها بدون التأثير على الداية وهذا الموضوع عن أهم أنواع هذه الحلويات وهو طريقة عمل كنافة بايتس مناسبة للدايت.

المقادير اللازمة لعمل كنافة بايتس مناسبة للدايت

للحفاظ على جسمك طوال شهر رمضان بدون زيادة وزن من الحلويات التي توجد على سفرة رمضان كل يوم لذلك س

أذكر لكم المقادير اللازمة لعمل كنافة البايتس مناسبة للدايت:

½ كيلو من الكنافة.

زيت.

عسل أبيض .

لبن خالي الدسم.

فانيليا.

معلقة نشا.

معلقة فركتوز.

قطع من المانجو.

قطع من الفراولة.

ويمكن إضافة كافة الفاكهة التي نرغب فيها.

طريقة عمل كنافة بايتس مناسبة للدايت

الكنافة من الحلويات اللذيذة جدًا والتي يتم تحضيرها خلال شهر رمضان ومعظم الأشخاص يفضلون الكنافة وينتظرون تحضيرها ولكن الكنافة من الأصناف التي تعمل على زيادة الوزن وإليكم خلال السطور القادمة طريقة عمل الكنافة دايت: