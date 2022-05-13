نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة الهشة والخفيفة واللذيذة بمكونات المضبوطة مثل المطاعم في المقال التالي

كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة أصبحت من أشهر الحلويات التي يذهب الجميع إلى المطاعم والمحلات لشرائها تناولها، وهذا لأنها تعد من أخف وأحلى وأطعم أنواع الحلويات فهي لعشاق الشوكولاتة والكيك، كل يوم يظهر عدد كبير من الحلويات الجديد التي يتم اختراعها في عالم الحلويات ومن أشهر هذه الحلويات الجديدة التي ظهرت جديدً هو كيكة البراونيز فهي ليست كيكة العادية وهذا من حيث طريقة التحضير و الطعم والقوام، قوامها ليس مرتفع مثل الكيك العادي ولكن طعمها مميز جدًا وغنية يعشقها الكبير والصغير، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل بأسرع طريقة بمكوناتها المضبوطة. كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة كوب ونصف دقيق ابيض منخول.

2 حبة من البيض.

كوب سكر ابيض.

نصف كوب من الكاكاو.

كوب زبدة طرية (يمكن استبدالها بالزيت).

ربع كوب من الشوكولاتة المذابة.

2 باكيت فانيليا.

رشة ملح.

معلقة نسكافيه.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة في وعاء كبير نقوم بوضع السكر و الزبدة أو الزيت ونأتي بالمضرب الكهربائي ونقوم بخفق المكونات جيدًا لمدة لا تقل عن دقيقتين حتى يصبح قوام الزبدة مثل الكريمة.

بعد ذلك نضيف حبات البيض والفانيليا ونقوم بضربهم جيدًا بالمضرب حتي يختفي أثر البيض مع المكونات.

نضيف ملعقة النسكافية ونقوم بضربه مع المكونات حتى يختفي أثره.

نقوم بوضع الكاكاو والشوكولاتة المذابة على خليط البيض بالزبدة ونقوم بضربهم مع المكونات لمدة دقيقة على الأقل لكى يمتزجا كافة المكونات مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم.

بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على خليط كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة مع التقليب المستمر حتى يختفي أثر الدقيق مع المكونات ويصبح خليط ثقيل، لابد أن يكون الخليط ثقيل ليس خفيف.

نأتي بصينية بايركس او صينية عادية ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها نقوم بوضع الخليط ندخلها.

بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة حتى يتم تسوية الكيك من الداخل.

نخرج كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة الهشة والخفيفة واللذيذة بمكونات المضبوطة مثل المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة الهشة والخفيفة واللذيذة بمكونات المضبوطة مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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