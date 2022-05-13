بكوبيتين دقيق حضرى كيكة النشا الخفيفة الهشة لإفطار شهي ولذيذ للأبناء

كيكة النشا الخفيفة الهشة بنصف كوب من النشا، وتعد هذه الكيكة من الأنواع التي يعشق تناولها الجميع الكبار منهم والصغار وخاصة عند تناولها مع الشاي أو الحليب، ويجب على جميع الأمهات القيام بعملها باستمرار لأنه تعتبر مغذية جداً للأطفال لأنها تحتوي على البيض والزبادي واللبن وكل هذه المكونات مسئولة عن الكالسيوم وكثير من الأولاد لا يقبلون تناول هذه الأشياء بشكل مباشر، والآن سوف نعرض على جميع متابعين موقع ثقفني الاخباري الموقع المشهور مكونات عمل كيكة النشا الهشة وشرح خطوات تحضيرها من البداية حتى الانتهاء منها.

مكونات عمل كيكة النشا الخفيفة

تعتبر مكونات عمل كيكة النشا الخفيفة من أبسط المكونات المتوفرة عند كل منزل وفي إمكانيات الجميع وهي كما يلي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من النشا.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.

٢ حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب إلا ربع من الزيت.

طريقة إعداد وتحضير الكيكة

تعد طريقة تحضير هذه الكيكة من أروع الطرق التي يتم تحضيرها في وقت قليل جداً وهذه الطريقة كالتالي: