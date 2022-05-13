نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبيتين دقيق حضرى كيكة النشا الخفيفة الهشة لإفطار شهي ولذيذ للأبناء في المقال التالي
كيكة النشا الخفيفة الهشة بنصف كوب من النشا، وتعد هذه الكيكة من الأنواع التي يعشق تناولها الجميع الكبار منهم والصغار وخاصة عند تناولها مع الشاي أو الحليب، ويجب على جميع الأمهات القيام بعملها باستمرار لأنه تعتبر مغذية جداً للأطفال لأنها تحتوي على البيض والزبادي واللبن وكل هذه المكونات مسئولة عن الكالسيوم وكثير من الأولاد لا يقبلون تناول هذه الأشياء بشكل مباشر، والآن سوف نعرض على جميع متابعين موقع ثقفني الاخباري الموقع المشهور مكونات عمل كيكة النشا الهشة وشرح خطوات تحضيرها من البداية حتى الانتهاء منها.
مكونات عمل كيكة النشا الخفيفة
تعتبر مكونات عمل كيكة النشا الخفيفة من أبسط المكونات المتوفرة عند كل منزل وفي إمكانيات الجميع وهي كما يلي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب من اللبن السائل الدافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ٢ حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- كوب إلا ربع من الزيت.
طريقة إعداد وتحضير الكيكة
تعد طريقة تحضير هذه الكيكة من أروع الطرق التي يتم تحضيرها في وقت قليل جداً وهذه الطريقة كالتالي:
- نحضر إناء ونضع به البيض والفانيليا والسكر والخل مع بعض ونضربهم بالمضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربي حتى يذوب السكر لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بإضافة الزيت أو خليط الزيت والزبدة ونخفق أيضاً.
- بعد ذلك نضع اللبن الدافئ ثم الزبادي ونستمر في الضرب.
- ننخل الدقيق ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح والنشا، ثم نضيفه بالتدريج إلى الخليط السابق على مرحلتين ونضرب بالمضرب السلك حتى نحصل على قوام مناسب.
- نسكب الخليط في قالب الكيك المناسب وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نترك الكيكة لمدة ٤٥ دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي ( ملحوظة عدم فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة على الكيكة بداخلها حتى لا تهبط ).
- نخرج القالب من الفرن ونقلبها على ورق كارتون ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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