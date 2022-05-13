طريقة عمل القطايف خلال شهر رمضان تكون الحلويات كثيرة ولكن هناك بعض الحلويات التي يحبها الجميع ويرغبون في تناولها طوال الوقت، ومن أشهر هذه الحلويات هي القطايف، ويتم تحضير القطايف بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، ويتم تحضيرها من خلال إتباع مجموعة من الخطوات السهلة، وإليكم موضوع اليوم عن طريقة عمل القطايف بخطوات سهلة وبسيطة جدًا، قم بمتابعة هذا المقال في حالة رغبتك في الإطلاع على الطريقة.

طريقة عمل القطايف بخطوات سهلة وبسيطة

القطايف من الحلويات الشرقية اللذيذة والجميلة والتي تنال إعجاب معظم الأفراد، وإليكم المقادير اللازمة لتحضير القطايف:

2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الماء الدافيء.

½ معلقة سكر.

½ معلقة خميرة فورية.

½ معلقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كانت هذه هي المقادير اللازمة لتحضير القطايف ولكن طريقة إعدادها تتم كالتالي:

يتم إضافة الخميرة والسكر في كوب واحد من الماء الدافئ، ونتركها مدة من الزمن حتى يتكون على سطحها فقاعات.

في إناء آخر نضيف الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح.

ثم نضع خليط الخميرة عليهم ونضع الماء حتى يصبح الخليط متجانس.

علينا الآن أن نحضر وعاء لا يكون لاصق، ونضعه على النار، ثم نضع في الإناء بعض الزيت وندهن الإناء جيدًا.

بعد أن يسخن الوعاء علينا أن نضع عجينة القطايف بشكل دائري ولكن كمية بسيطة وليس الخليط بالكامل، وبعد ذلك تتم عملية التقليب وتصبح القطايف جاهزة للحشوة و القلي في الزيت ونضعها فى الشربات ويتم تقديمها.

طريقة عمل شربات القطايف