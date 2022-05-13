سر خلطة بروست البيك الأصلية وعملها في المنزل وطريقة عمل مسحب البيك مثل المطاعم

طريقة عمل بروست البيك في المنزل ومعرفة سر الخلطة السرية للدجاج المقرمش، أن معرفة طريقة عمل بروست البيك من الأشياء التي يرغب في معرفتها الكثير من ربات البيوت، وذلك لما يكون لهذه الأكلة من شعبية كبرى ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط والتي تعتبر المصدر الأساسي لها ولكن على مستوى العديد من الدول العربية التي من بينها مصر والمغرب ودول الخليج وما الى ذلك، وتعتبر الخلطة السرية للبيك من أهم أسرار إعداد هذه الوجبة.

بروست البيك السعودية

عند إعداد بروست البيك السعودي يجب تتبيله بالزنجبيل والتفاح والبصل والثوم المطحون مع التفاح المقطع والمقشر، ثم يضاف إليه بيضة واحدة تقلب مع كوب من الحليب، ويتبل الدجاج جيدا بهذا الخليط الجديد وذلك عن طريق غمس قطع الدجاج المقطعة والمتبلة بعد خروجها من الثلاجة في البيض المخفوق مع الحليب، ثم وضعه سريعا في البقسماط المطحون والمخلوط مع الدقيق قبل نزوله في الزيت الغزير للتحمير.

طريقة عمل بروست البيك

تتمثل الطريقة في عدد من المكونات التي يجب على الطاهي استعمالها عبر الخطوات التالية:

دجاجة يتم تقطيعها بحسب أفراد الأسرة.

ثمرة واحدة من التفاح المقشر تقطع الى عدد من الأجزاء الصغيرة.

قومي بخلط مقادير بحسب الرغبة من الملح والفلفل والبابريكا مع كل من الثوم والبصل البودر.

اخلطي على المقدار السابق ملعقة زنجبيل مع ملعقة من الخل الأبيض.

بعد تجهيز الخلطة السابقة ودمجها بشكل جيد قومي بتتبيل الدجاج بها ووضعها في الثلاجة مدة 4 ساعات.

طريقة عمل مسحب البيك

يتمتع مسحب البيك بإقبال كبير من جانب الصغار والكبار ويتم إعداده وفقا الى خطوات معينة كالاتي:

تفرم الكمية المطلوبة من صدور الدجاج الخالي من العظم جيدا.

يضاف عليه الملح والفلفل والبابريكا بمقادير تحسب بحسب الرغبة.

يضاف الى الخليط البصل البودر مع مقدار من الثوم البودر أيضا ويخلط جيدا.

يمكن أضافه الزنجبيل والفلفل الحار الى الخلطة.

يتم فرد خليط الدجاج المتبل في صينية مدهونة بالزيت.

يضاف القليل من الزيت على الخليط من أعلي.

توضع الصينية في فريزر الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك.

يقطع الخليط بعد تجمده الى قطع متساوية ويتم غمس كل منها في البيض والبقسماط والدقيق.

تغمس القطع في الزيت الغزير حتى نحصل على اللون الذهبي.

سر خلطة البيك الأصلية