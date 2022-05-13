طريقة عمل العجة بالبيض علي الطريقة المصرية الأصلية

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عمر شويل - جدة طريقة عمل العجة بالبيض علي الطريقة المصرية الاصلية، حاز المطبخ المصري علي آعجاب الكثير من شعوب البلدن العربية والاجنبية بسبب تعدد وصفاتة المميزة وطرق ووصفات إعدادها خاصة في المطبخ المصري ، ويشتهر جميعها بأنها أصناف لذيذة وشهية تعد في أسرع وقت بنجهود بسيط ومكونات قليلة وأغلب تلك الوصفات مشهور علي مستوي العالم.

ويمكن لجميع أفراد الأسرة تناولها كوجبات متنوعة سواء كانت وجبة للافطار أو الغداء أو العشاء ، كما يمكن تناولها علي شكل سندوتشات مقلية أو مشوية ومحمرة في الفرن ، فهي من أكثر الأطباق الغنية بالعناصر ، وإليكم طرق تحضير العجة بالبيض علي الطريقة المصرية.

مكونات العجة المصرية

4 بيضات- 2 حبة بصلة مقطع مكعبات- 2 حبة من الفلفل الأخضر -نصف ربطة بقدونس – نصف ربطة شبت – ملعقة كبيرة من الزبدة – مكعب من مرق الدجاج – ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة- بعض من ورق النعناع الطازج – نصف ملعقة من بيكنج الباودر.

طريقة تحضير العجة

ضعي الزبدة في مقلاة علي النار حتي الذوبان وقومي بإضافة البصل وقلبي جيدا حتي يصبح لونه ذهبي.

ضعي البيض في وعاء عميق ، وأمزجيه مع البيةنج بودر والملح الأبيض والفلفل الأسود والبقدونس والشبت المفروم ومكعب مرق الدجاج وبعض أوراق النعناع المفرومة وأخلطي جيدا بواسطة محضر الطعام أو شوكة.

إدهني صينية التحمير المستديرة الممسوحة بالقليل من الزيت وأسكبي بها خليط البيض ، ثم ضعي الصينية في الفرن الساخن مسبقا علي درجة حرارة متوسطة حتي يتحمر الوجه ويصبح لونه ذهبي ، علي أن يتم تقديم الوجبة ساخنة أو دافئة.

الوجبة متكاملة العناصر الغذائية وتستغرق فترة إعدادها ما يقارب 15 دقيقة تصلح كوجبة للإفطار أو وجبة عشا خفيفة تعد بمنتهي السهولة وتمكفي لأسرة مكونة من 5 أفراد ،كما يمكن وضع بعض من الزيتون المخلي وكمية مناسبة من جبن الموتزريلا وبعض من الانشون المقطع أو المورتديلا ويتم وضعها علي البيض وتدخل الفرن لمدة نصف ساعة .

كما يمكن أن يطلق عليها قرص بيض فهي من أقدم الأكلات والأطعمة التي كان يتم صنعها في البيوت المصرية خاصة بعد إتمام عملية الخبيز او ما يطلق عليه صناعة العيش البلدي في البيت في الفرن القديم فهي وجبة متكاملة العناصر يمكن تنفيذها بكل سهولة بمكونات بسيطة دون تعب أو مجهود.

الوجبة يمكن أن تكفي لأكثر من خمس أشخاص فهي وجبة مشبعة ، كما يمكن عمل الوجبة بأكثر من طريقة ووضع كمية من جبن الموتزريلا المطاطة، وملعقة من البيكنج بودر وتدخل المكونات الفرن بعد دهن الصينية بالسمن أو الزبدة أيهما متاح، لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتي يصبح لونها ذهبي وتأكل ساخنة بالعيش علي شكل سندوتشات.

وقد حرصنا سيدتي علي تقديم جميع الأكلات الأصلية من المطبخ المصري ، تذكرة منا للجميع خاصة ان تلك المأكولات ما هي الا موروثات شعبية تكاد أن تكون مختفية عبر الزمان، لذلك سوف نقوم بنشر بعض من المأكولات السهلة والبسيطة التي يتم تحضيرها بكل سهولة بأقل الميزانيات المتاحة، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بنشر بعض من المأكولات البسيطة واللذيذة التي لا تحتاج إلي وقت أو مجهود ، نرجو ان تنال إعجابكم.