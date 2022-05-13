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عمل صنية رقاق لذيذة في الفرن بالمنزل خطوة خطوة، إن وجبة صنية رقاق باللحمة المفرومة من أطعم وألذ الوجبات السريعة، حيث هناك العديد من المواطنين يعتبرون أكلة صنية الرقاق من الأطباق الرئيسية في الأعياد كعيد الأضحى، لذلك سوف يقدم موقع ثقفني جميع المعلومات اللازمة لعمل الصنية، فإن الموقع يوضح طريقة عمل صنية رقاق لذيذة في الفرن مع ذكر جميع المقادير. مقادير تحضير وجبة الرقاق السريعة إحضار كمية من الرقاق الناشف تناسب لصنية تقريبا 500 جرام أي نصف كيلو.

نقوم بشراء أو نحضر كمية من اللحمة المفرومة وزنها نصف كيلو جرام.

نجهز بصلة تكون متوسطة الحجم ونقوم بفرمها في الكبة الكهرباء أو اليدوي.

نحضر كمية من الشوربة مقدار لتر تقريبا.

نأخذ من السمن عدد 2 ملعقة ونأخذ ملعقتين من الزيت.

نعد التوابل والبهارات اللازمة لعمل الأكلة التوابل تكون كالتالي: ملعقة صغيرة من الكزبرة، وملعقة أخري صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة أيضا من كلا من الكمون والملح، وملعقه من بهارات اللحمة. خطوات عمل صنية رقاق لذيذة بالمنزل نحضر مقلاه كبيرة علي النار ثم نضع فيها كلا من كمية الزيت والسمن ثم نتركها تسخن. نسكب كمية البطل المفرومة في المقلاة ونستمر في التقليب حتي يصبح اللون ذهبي. إضافة جميع التوابل من كزبرة وفلفل اسود وملح وكمون ثم القيام بالتقليب جيدا حتي تمتزج جميع المكونات بالمقلاة. ثم وضع كمية اللحمة المفرومة علي البصل المتبل في المقلاة مع التقليب الجيد ثم نضيف ملعقة بهارات اللحم، ونترك المكونات في المقلاة مع التقليب حتي تنضج. إحضار صنية الفرن نقوم بدهنها بالسمن. نحضر وعاء كبير نقوم فيه ببلل الرقاق بالشربة ونضعها في الصنية المدهونة بالسمن حتي نأخذ نصف كمية الرقاق. نقوم بوضع كمية اللحمة المفرومة مع توزعها جيدا، ثم تبل الكمية الباقية من الرقاق وترص في الصنية فوق اللحم. نقوم بتقطيع صنية الرقاق إلي مكعبات متوسطة الحجم مع دهن وجه الصنية بالسمن. إدخال الصنية إلي الفرن لمدة 20 دقيقة حتي تنضج ويحمر وجهها ثم توضع علي طبق التقديم المزين بالبقدونس المقطع. عمر شويل - جدة عمل صنية رقاق لذيذة في الفرن بالمنزل خطة خطوة - ثقفني

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