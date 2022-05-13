خلطة القرنفل الصاروخية لعلاج الشيب المبكر نهائيا في نصف ساعة فقط لن تصدقي النتيجة جربي الان

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عمر شويل - جدة يمكن التخلص من الشيب من اول استعمال ان شاء الله بالعديد من التركيبات المنزلية البسيطة. ولكن كما قلنا من قبل ، يجب أن تتوقف عن الشعور بالذعر وتبدأ مرحلة العلاج على الفور. يعتبر علاج الشعر الرمادي المجرب والصحيح أمرًا مهمًا جدًا لكل من تحول شعره مؤخرًا من الأسود إلى الرمادي لدرجة أنه يبدأ في التساؤل ، هل هناك حقًا علاج للشعر الابيض؟ هل هذا العلاج فعال اكيد؟ حسنًا ، أستطيع أن أخبرك أن شيب الشعر يمكن علاجه بسهولة تامة ان شاء الله ، ولكن من الممكن التخلص من الشيب بشكل طبيعي من اول استعمال بدون صبغ ، فهذا ليس مستحيلًا. ولكن ، أولاً وقبل كل شيء ، عليك أن تعرف أن السبب الرئيسي والمباشر للشيب المبكر هو نقص إنتاج الميلانين في الجسم ، وهو أمر محظوظ بالطبع لأنه يمكن علاج نقص الميلانين في الشعر بسهولة في المنزل.

خلطة القرنفل لعلاج الشيب في نصف ساعة

علمنا مسبقا كم يعتبر القرنفل مفيد جدا لعلاج الشيب في ايام ولكن الخلطة لا تختوي على القرنفل فقط ولكن على الحناء والميرميه التي تعتبر علاج فعال لصبغ الشعر وعلاجه من ااشعر الابيض كما انها تساعد على تدفق الدم الي فروة الرأس بتنشيط الدورة الدموية وهذا يحفز انتاج صبغة الميلانين التي مسئولة عن لون الشعر

مكونات خلطة القرنفل لعلاج الشيب في نصف ساعة:

ملعقة كبيرة مسحوق القرنفل

ملعقة ونصف شاي

اربع ورقات من الميرمية

اربع ملاعق حناء

طريقة تحضير خلطة القرنفل للتخلص من الشيب في نصف ساعة :

اولا قومي بسحق ورق الميرميه في كبة الخلاط ومن ثم قومي بغلي مطحون الميرميه في ١/٢ كوب من الماء مدة خمس دقائق ثم قومي بغلي الشاي في نصف كوب من الماء المغلي كما فعلنا في السابق ثم قومي بتصفية المرمية والشاي وامزجي الماء سويا ، ثم قومي بمزج مسحوق القرنفل مع الحناء ثم اسكبي عليهم مغلى الميرمية والشاي قلبيهم سويا ليتجانس الخليط ثم يترك حتى يغمق لونه ثم قومي بفرد الخليط على شعرك من الجذور الي الاطراف حتى يتشرب الخليط بين الشعر ومن ثم قومي بوضع بونيه على شعرك مدة ثلاثون دقيقة ثم قومي بغسل شعرك بالطريقة المعتادة

علاج الشيب بخل التفاح والشاي في يومين

بعتبر اساس هذه الوصفة هي اسوان وهذا لاشتهار اهلها بسواد شعرهم وانعدام الشعر الشايب عندهم ، كما يعمل الشاي على تلوين الشعر ويعمل الخل التفاح على تقتيم اللون الي الاسود الداكم

مكونات خلطة الشاي وخل التفاح:

ملعقتين شاي اسود خشن

ملعقتين خل التفاح

ملعقتين ماء ساخن

طريقة عمل خلطة علاج الشيب :