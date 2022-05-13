طريقة توريد القدمين وتنعيمها للفتيات بأقل المكونات والتكاليف لتسحروا كل من يراكم

طريقة توريد القدمين وتنعيمها بمجموعة أشياء موجودة كلها في المنزل لذلك لا تكلف من تقوم بعملها الكثير، وتعتبر هذه العمليات المنزلية من الأشياء الضرورية التي يجب على كل فتاة وكل أم القيام بعملها، لكي تقوم بإزالة الطبقة الميتة من الجلد التي تجعل القدم غير ناعمة وليست بشكل جذاب، كما ان تعمل هذه الطريقة على الشعور بالاسترخاء والتخلص من الآلام التي تشعر بها معظم الأمهات وتجنب الالتهابات الفطرية، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل طريقة توريد القدمين والتخلص ما بها من تشققات والتعرف على طريقة تحضيرها واستخدامها من خلال موقع ثقفني الاخباري الموقع المتميز بين الجميع.

مكونات عمل طريقة توريد القدمين

تحتوي مجموعة توريد القدمين على عدة مكونات كلها موجودة عند كل منزل لذلك لا تتطلب التكاليف الباهظة وهذه المكونات هي كما يلي:-

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب من الملح.

فرشاة أسنان قديمة.

كمية من الشاور جل.

حجر لفرك القدمين.

حبة من الليمون.

طبق به ماء دافئ لدرجة تتحمليها.

الماسك

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

الحليب (2 ملعقة كبيرة منه ).

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة عمل الوصفة

تعد طريقة عمل هذه الوصفة من أبسط الوصفات التي نراها دائماً كما أنها ذات نتيجة غير متوقعة لكل من يقوم بها وهذه الطريقة كما يلي:-