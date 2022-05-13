نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة توريد القدمين وتنعيمها للفتيات بأقل المكونات والتكاليف لتسحروا كل من يراكم في المقال التالي
طريقة توريد القدمين وتنعيمها بمجموعة أشياء موجودة كلها في المنزل لذلك لا تكلف من تقوم بعملها الكثير، وتعتبر هذه العمليات المنزلية من الأشياء الضرورية التي يجب على كل فتاة وكل أم القيام بعملها، لكي تقوم بإزالة الطبقة الميتة من الجلد التي تجعل القدم غير ناعمة وليست بشكل جذاب، كما ان تعمل هذه الطريقة على الشعور بالاسترخاء والتخلص من الآلام التي تشعر بها معظم الأمهات وتجنب الالتهابات الفطرية، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل طريقة توريد القدمين والتخلص ما بها من تشققات والتعرف على طريقة تحضيرها واستخدامها من خلال موقع ثقفني الاخباري الموقع المتميز بين الجميع.
مكونات عمل طريقة توريد القدمين
تحتوي مجموعة توريد القدمين على عدة مكونات كلها موجودة عند كل منزل لذلك لا تتطلب التكاليف الباهظة وهذه المكونات هي كما يلي:-
- نصف كوب من الخل.
- ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ربع كوب من الملح.
- فرشاة أسنان قديمة.
- كمية من الشاور جل.
- حجر لفرك القدمين.
- حبة من الليمون.
- طبق به ماء دافئ لدرجة تتحمليها.
الماسك
- 2 ملعقة كبيرة من القهوة.
- الحليب (2 ملعقة كبيرة منه ).
- ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة عمل الوصفة
تعد طريقة عمل هذه الوصفة من أبسط الوصفات التي نراها دائماً كما أنها ذات نتيجة غير متوقعة لكل من يقوم بها وهذه الطريقة كما يلي:-
- نضع في الطبق الذي يحتوي على الماء الدافئ الخل والملح وبيكربونات الصوديوم والشاور جل ونقلبهم جيداً.
- نقوم بوضع القدمين في هذا الطبق ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر.
- ثم نقوم بتنظيف الأظافر والأصابع بفرشاة الأسنان والشور جل لمدة طويلة.
- نفرك القدمين بالحجر القديم جيداً لتنظيفها من خلايا الجلد الميتة.
- بعد ذلك نقوم بفرك القدمين بالليمون وعليه الملح واعمل حركات دائرية بالملح والليمون لمدة 5 دقائق.
- نغسل القدمين ثم نضع عليها الماسك من جميع الجهات ونتركه لمدة ربع ساعة مع الحركات الدائرية عليها.
- نضع بعد ذلك المرطب المتوفر عند حضرتك فازلين أو كريم أو زبدة الشيا مع الشراب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة توريد القدمين وتنعيمها للفتيات بأقل المكونات والتكاليف لتسحروا كل من يراكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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