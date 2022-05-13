طريقة عمل دجاج مشوي بالفرن في المنزل بالخطوات ومعرفة سر تتبيلة المطاعم المميزة

أسهل وصفات سريعة التحضير لعمل دجاج مشوي بالفرن بالتتبيلة الخاصة مثل أشهر المطاعم وبمكونات غير مكلفة وبسيطة ومتاحة فكل منزل، يعتبر الدجاج بجميع طرق إعداده المختلفة من أهم وأشهر الأكلات المعروفة والمشهورة بشدة حول جميع أنحاء العالم كما أنه يعد من أصناف الطعام التقليدية، كما انه يتم تقديم وجبة الدجاج بتكرار وكل يوم علي موائد الطعام سواء في وجبة الغداء أو في المناسبات المختلفة مثل الأعياد والأفراح وغيرهم الكثير من الاحتفالات المختلفة التي يقدم فيها.

دجاج مشوي

أن اهم ما يميز دجاج مشوي هو أننا يمكننا إعداده بالكثير من الطرق المختلفة فهو أهم ما يميز طعمه هو التتبيلة الخاص به التي يتم إعدادها بشكل مختلف، كما أن الدجاج يعد من أكثر أنواع اللحوم التي يتم تناولها بكثرة وأيضا يفضلها العديد من الأشخاص صغار وكبار، كما أنه يحتوي علي العديد من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الإنسان مثل احتوائه علي البروتينات التي تعطي الجسم الإحساس بالشبع، كما أننا يمكننا إعداد مشويا أو محشيا أو مقليا فهناك العديد من الوصفات المختلفة لتجهيزه.

تتبيلة دجاج مشوى بالفرن

هناك الكثير من الوصفات المختلفة لإعداد الدجاج المشوي ولكننا سنتعرف علي أفضل وصفة وتتبيلة وهي تتبيله الثوم والليمون لذلك يجب إحضار المكونات التالية لإعداده وهي:

دجاجة كاملة

كوب من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الملح

خمس فصوص من الثوم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف كوب من الريحان الأخضر

ملعقة صغيرة من الكمون

نصف كوب من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الكاري والقرفة الناعمة

نصف كوب من زيت أكليل الجبل

ملعقة صغيرة من الحبهان

معلقة كبيرة من الخل الأبيض

طريقة عمل الدجاج المشوي مثل المطاعم

بعد أن قمنا بالتعرف علي المكونات التي نحتاج إليها الآن سنتعرف علي طريقة إعداد التتبيلة وطريقة طهيها في الخطوات التالية: