أسهل طريقة لعمل كيكة الشيكولاته هشة وعالية وبمقادير ناجحة 100%

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، أصبح هذا النوع من الكيك من أكثر الأنواع التي يعشقها الكبار والصغار ويحرصون على تناولها باستمرار، ومن المعروف أنها مناسبة لكل الاحتفالات والمناسبات، لذلك تقوم كل سيدة بالبحث عن المكونات و الطريقة لتحضيرها في كافة الأوقات دون الحاجة إلى شرائها جاهزة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة والطرية بكل سهولة ممكنة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة من خلال المكونات والخطوات الآتية:

المكونات

2 بيضة.

كوب من السكر.

كوب من الزيت.

كوب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

خطوات تحضير كيكة الشيكولاته في البيت

يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء عميق ونضع به الحليب مع الزيت والسكر، ثم يتم إضافة الكاكاو ونستمر في التقليب باستخدام مضرب الكهرباء أو الخلاط الكهربائي.

يتم بعد ذلك إضافة البيض والدقيق، ثم يتم إضافة البيكنج بودر والفانيليا، يتم تقليب المكونات جيداً.

نحضر صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة، ثم نضع طبقة من الدقيق لكي لا تحترق الكيكة.

ندخل الصينية بالفرن على درجة حرارة 150 ويراعى أن تكون في الرف الأوسط.

نخرج الصينية من الفرن بعد أن تنضج تماماً، ونلاحظ انفصال الكيك عن جوانب الصينية فهذا أكبر دليل على نضجها من الداخل.

أضيف بعد ذلك كوب الخليط على صينية الكيكة، ويمكنك تزينها بالشيكولاتة المبشورة أو المكسرات.

ويتم تقطيعها إلى قطع صغيرة حسب الرغبة وتقدم بجانب بعض المشروبات المفضلة سواء كانت باردة أو ساخنة أو مع عصائر طبيعية.

أسرار نجاح كيكة الشيكولاته

أولا لابد من إحضار نوع دقيق ونوع كاكاو ممتاز ليعطى مذاق شهي وأكثر من رائع.

لابد من استخدام درجة الحرارة المناسبة للحصول على أفضل النتائج.

لا تقومي بفتح الفرن على الكيك إلا بعد مرور أكثر من 15 دقيقة حتى لا تهبط وتكون مكتومة.

أرصي أن تكون كافة المكونات بدرجة حرارة المطبخ.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل كيكة الشيكولاته بكل سهولة ممكنة دون الحاجة إلى شرائها من محلات الحلويات بأسعار مبالغ فيها، وتعتبر الكيكة من أكثر الحلويات الخفيفة والشهية التي يعشقها جميع الأشخاص ويفضلونها عن باقي الحلويات، نظراً لأنها سهلة الهضم، ونذكر أن هناك طرق أخرى إلى إعدادها ولكن هذه الطريقة من الطرق السهلة والمضمونة، وينجح الجميع في إعدادها بالبيت بأقل التكاليف.