بكوب حليب اصنعي القرص فلاحي على أصولها بقوام هش مع أحلى كوب شاي

القرص الفلاحي الهشة ، من أجمل المخبوزات التي تقوم جميع السيدات في صعيد مصر بصنعها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج، وكثير من أهل الصعيد يرغبون في تناولها بجانب الحليب الساخن، أو كوب من الشاي الذي يعطي لها طعم مميز ومذاق مختلف عن المخبوزات الأخرى، وهى جميلة وهشة وطريقة تحضيرها بسيطة وسهلة، كما يوجد للمخبوزات أنواع كثيرة مثل خبز العجوة وهو من المخبوزات الجميلة الجميلة التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وخبز التميس وهو يشتهر في جميع البلاد العربية، والخبز الشمسي وهو من المخبوزات التي يتم تناولها بشكل دائم في الصعيد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، الإخباري على طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بمكونات اقتصادية وسريعة.

مكونات عمل القرص الفلاحي الهشة

تتكون من عدة مكونات بسيطة لا يخلو بيت منها سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

كوب من الزيت.

كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من الزبادي.

رشة بسيطة من الملح.

ثلاث ملاعق من السمسم المحمص.

كيس من الخميرة الفورية.

كوب من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كيلو من العجوة الطرية.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم اليوم طريقة تحضير القرص الفلاحي بقوام هش وطعم حكاية أحلى من المخابز بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء كبيرة الحجم ونضع به اللبن، والسكر، والكركم، والزيت، والسمسم، والزبادي، والملح ونقلبهم مع بعض حتى يذوب السكر تماماً. نقوم بإضافة الدقيق والخميرة الفورية إلي المكونات ونعجنهم مع بعض حتى يختفي الدقيق وتتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم نقوم بدهن العجين بقليل من الزيت، ثم نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يتضاعف حجم ويصبح هش. بعد مرور ساعة نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم أو على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة ثم نقوم بوضع قطعة صغيرة من العجوة في المنتصف ونغلقها جيداً حتى تصبح مثل القرص. نستمر بهذه الطريقة حتي تنتهي كمية العجين كلها، نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع العجين ونتركها حتى تختمر. ثم نقوم بعمل فتحات متوسطة في الخبز حتى نجعل شكل مميز أثناء التسوية، بعد ذلك نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 200 ونتركها حتى تتحمر ويصبح لون الخبز ذهبي جميل. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نحضر طبق التقديم ونرص به الخبز ونقدمه على الإفطار بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل القرص الفلاحي

توجد نصائح بسيطة سوف نتعرف عليها كما يلي:-