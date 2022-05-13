نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ماسك عسل النحل للبشرة وطريقة تفتيح الجسم بعسل النحل الطبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد العسل النحل لعلاج البشرة حيث يعتبر العسل هو مادة سكرية عطرة يقوم بإنتاجها النحل من رحيق الأزهار،بعد ذلك يخزنها في عيون الشمع السداسية داخل الخلايا ويتغذى عليها النخل عندما يتعذر عليه الحصول على رحيق الأزهار في فصل الشتاء،و يحتوي على فوائد غذائية عالية كالمعادن والانزيمات والفيتامينات والحديد ويختلف تركيب العسل باختلاف الزهور الذي ينتج العسل من رحيقه كما انه تحتوي أنواع العسل على مركبات الفلافونيدات والأحماض الفينوليّة التي تأخذ منها علاجا فعالا للكثير من الأمراض وعلاج مشاكل الوجه والبشرة التي هي موضوع مقالنا وسنذكر في هذا المقال فوائد العسل للبشره وبعض الوصفات للحفاظ عليه

فوائد عسل النحل للبشرة

يحافظ على الوجه وينقي البشرة. وينظفها من الاوساخ والغبار المتراكم.

بعمل على تفتيح البشرة والحفاظ على الجلد وترطيبه

محاربة العدوى لعلاج الأكزيما.

تفتيح وتنظيف المسام ويعمل العسل على التخلص من ندبات الوجه.

يحمي البشرة من التلف الضرر الناتج من العوامل البيئية المختلفة والأكسدة.

يعمل على تهدئة حروق الجلد المعرضة للضوء أو الحروق لأن العسل يخترق لأعماق الجلد و يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

يعالج الصدفية ويقضى على حب الشباب وآثاره لأنه يحتوي على مضادات للبكتيريا.

يرطب ويقشر الجلد ويخفف من جفافه ، ولذلك يدخل في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل الذي يساعد في نضارة البشرة و نقائها.

و يزيل الهالات السوداء تحت العين.

يعمل العسل كبلسم طبيعي للبشرة ويمكن أن يعطى بشرة متوهجة وصحية بخلطه مع زيت الزيتون.

مصدر مضاد للأكسدة حتى يستطيع العسل حمايه الجلد من الداخل من آثار الجذور الحرة التي تسبب تلف الجلد

يخلصك العسل من الجلد الرقيق خاصة على الشفاه ويجعل الشفاه تبدو أكبر ومنتفخة.

مقاوم للشيخوخة

ماسك عسل النحل الطبيعي

استخدم العسل كمضاد للشيخوخة لانه علاج قوي للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر على الجلد ،وهو غني جدا بالمواد المضاده للأكسدة التي تحيط تأثير الجذور الحرة على الجلد الفلافونويدات التي تمنع تلف الخلايا الناتجة عن الجذور الحرة و الاجهاد التاكسدي وهذه هي الأسباب الأساسية لمنع الشيخوخة المبكرة كما ان له العديد من الفوائد وهي

يساعد العسل على تفتيح البشرة الداكنة وهم من المستحضرات الجمالية.

يساعد على تبييض الجلد و تفتيح الشفاه.

عن طريق فرك الجلد المتضرر بالعسل طريقة مباشرة يساعد العسل في التخلص من الجلد الجاف المتشقق والميت لذلك سوف تبدو الشفاه مشرقة.

ماسك عسل النحل للبشرة

استخدامات العسل للوجه يمكن استخدام العسل بأكثر من طريقه للوجه مثل مقشر الوجه وأقنعة الوجه من خلال الخطوات التالية :

يجب تنظيف الوجه والرقبة بالماء قبل أرض يقال قناع على الوجه للقضاء على أثر مكياج أو مستحضرات تجميل مثل الكريمات و ترك البشرة حتى تجف.

يجب أخذ دش ساخن أو حمام بخار لتنظيف وفتح مسام الوجه لأن البخار بالنسبة لكثير من الأشخاص قد يكون الخيار الأمثل.

عند تنفيذ قناع العسل يجب التأكد من أخذ الوقت الكافي عند الاستلقاء على الأرض وأستخدام المنشفة تحت رأسك ورقبتك، ثم ضع أثنين من شرائح الخيار على عينيك.

وصفات عسل النحل على الوجه والبشرة

العسل والزبادي وهي من أشهر وأفضل الأقنعة التي تعمل على علاج البشرة وخاصه الدهنية، وتقضي على البثور السوداء و نضع كأس من الزبادي في وعاء ونضع عليه ملعقة من العسل، و نقوم بمزجهم جيدا ونطبقه على الوجه ونتركه لمده 20 دقيقه ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ

أنصحك عزيزي القارئ في نهايه المقال؛ أن تستخدم عسل النحل كل يوم في الطعام واستخدامه على الاقل ماسك كل أسبوع وراقب بنفسك روعه وجمال البشرة ، فالعسل أصبح من أهم المنتجات الغذائية الى لا غنى عنه في كل منزل.بالاضافه إلى فوائد عسل النخل على البشرة المتعدة السابق ذكرها .