نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطة البطاطس وطريقة تحضيرها بأكثر من وصفة لذيذة وشهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلطة البطاطس حضريها الأن بأكثر من وصفة لذيذة وشهية من خلال خطوات بسيطة، بحيث تقدم كصحن مقبلات إلى جانب الوجبات الرئيسية لمذاق رائع وبمكونات بسيطة، فعند تناول المقبلات مع الوجبات فإن الطعام يصبح شهي أكثر، وخاصة إذا كانت المكون الأساسي في تلك المقبلات محبب لدى جميع أفراد الأسرة وهى البطاطس، وتتضمن الوصفات خضراوات ومكونات أخرى مع البطاطس لزيادة القيمة الغذائية للوجبة.

سلطة البطاطس وطريقة تحضيرها

لتحضير سلطة البطاطس بالجبن والجرجير يجب أولًا سلق البطاطس، وذلك عند طريق غسل الكمية المطلوبة في الوصفة وهى نصف كيلو من البطاطس، بحيث تكون نظيفة للغاية، ثم نضعها في وعاء به كمية من المياه أكثر من كمية البطاطس، ونتركها تغلي على نار عالية ثم تهدأ النار قليلًا إلى أن تنضج البطاطس، ويمكن أختبار ذلك باستخدام الشوكة، ثم يزال قشر البطاطس، وتقطع إلى مكعبات ونبدأ في تحضير المكونات الأخرى، وهى عبارة عن كوب من الجرجير المقطع، نصف كوب من البصل الأخضر المقطع، حبة طماطم مقطعة مكعبات، نصف كوب من أي نوع جبن مفضل لديك ويقطع مكعبات، ولإضافة نكهة مميزة للوصفة نضع 3 ملاعق من الزيت مع ملعقتين من الخل والقليل من الملح والفلفل، ويضاف الخليط بعد إضافة كل المكونات ويقلب معهم، وتوضع السلطة في صحن للتقديم.

طريقة تحضير البطاطس بالخضراوات

نسلق كيلو من البطاطس بالطريقة الموضحة في الوصفة السابقة، ثم نقطع البطاطس إلى دوائر، نضيف إلى البطاطس حبة بصل مقطعة إلى شرائح وأخرى من الفلفل الأخضر، نصف ملعقة ثوم مفروم، ملعقتين من الخل ونفس الكمية من الزيت، وفي النهاية بعد تقليب المكونات نضع مكعب من مرق الخضار على كوب من الماء الساخن، ثم نضيفه إلى باقي المكونات، ويمكن تزيين البطاطس بالزعتر أو النعناع.

البطاطس بالبنجر

حضري بنفسك طبق مقبلات يتناسب مع جميع المكونات، مثلما تلائم سلطة الطحينة كافة المشويات، ولإعدادها نحتاج إلى حبة بنجر مسلوقة وأخرى من البطاطس المسلوقة أيضًا، ثم نضع مجموعة من الخضراوات لزيادة القيمة الغذائية للسلطة، فنضع حبة من كل من الفلفل، الخيار، الطماطم، البصل، مع نصف كوب من الكرفس المقطع، وتقطع كل الخضراوات ثم تضاف إلى البطاطس بعد تقطعيها إلى مكعبات، ونحضر صوص مكون من عصير ثمرة ليمون، 2 فص ثوم مفروم، ملعقتين من الزيت، القليل من الملح والفلفل الأسود والشطة، ويوزع الصوص على السلطة وتمتعوا بأفضل مذاق للبطاطس.