روتين الليل للعناية بالقدمين وإزالة التشققات وخلايا الجلد الميت

روتين الليل للعناية بالقدمين فعادة ما يتم اختيار الليل للعناية بالبشرة بوجه عام، واختيار هذا الوقت تحديد، هو الاختيار الافضل بالنسبة للقدمين، بعد تعرضها للكثير من الضغوطات طوال فترة النهار، وارتداء الأحذية التي ربما تكون مؤلمة للقدم، أو مكشوفة مما يعرضها للتشقق والجفاف، وأشعة الشمس، وكثيرا ما يتم إهمالها والتعامل عن الاهتمام والعناية بها، لذلك سوف نخصص لها روتين يومي بسيط كل ليلة سيصنع لكي فارق كبير، في الحصول على قدم أنيقة وناعمة خالية من أية تشققات، كما سيجعلك تشعرين بالراحة والاسترخاء بعد يوم عمل شاق، سواء كنتي ربة منزل، أو من سيدات الأعمال في حال الوقوف طوال الوقت على القدمين.

روتين الليل للعناية بالقدمين

نبدأ بغسل القدم جيدا من الاتساخ، حتى تنظف جيدا، وتتخلص من اى اثار التعرق، والبكتيريا والاوساخ، وتنظيف الاماكن بين الأصابع. الخطوة التالية هي ضرورة إزالة الجلد الميت، من خلال اتباع هذا الروتين بشكل منتظم يوميا، من خلال استخدام بعض المنتجات الطبية، التي تعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة، والحصول على بشرة ناعمة ونظيفة. بعد ذلك ننقع القدم في ماء ساخن لأطول فترة ممكنة، حسب استطاعتك على تحمل درجة الحرارة، مما يساعد على تليين الجلد وترطيبها بشكل جيد. يفضل إضافة بعض المكونات إلى الماء تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، مثل الشامبو، والملح الخشن والخل والليمون الحامض. بعد ذلك استخدمي حجر القدم للتخلص من خلايا الجلد الميت التي تتراكم على القدم وتحديدا منطقة الكعب. ومع الاستمرار في تكرار هذه الوصفة، سوف تلاحظين الفرق واضح على قدميك. القيام بدهن وتدليك القدم بمرطب القدم كل يوم قبل الاسترخاء والخلود للنوم، مما يساعدك أيضا تخفيف التوتر، وتنشيط الدورة الدموية.

ملحوظة هامة