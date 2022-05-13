وصفة طبيعية مذهلة لتكثيف غرة الشعر وتقليل تساقطه وحمايته من التلف، وصفة اليوم سنُعد من خلالها وصفة طبيعية لتسريع نمو الشعر وزيادة كثافته بفاعلية ( خاصة شعر مقدمة الرأس ). إليكي سيدتي وصفة يابانية مُجربة ومضمونة لتطويل وتكثيف الشعر مع نتائح ملحوظة في 7 أيام فقط. لتحضير هذه الوصفة سنعتمد بشكل رئيسي على الزنجبيل الطازج مع بعض المكونات الأخرى؛ فهو يعالج تساقط الشعر ويعمل على تكثيفه بفاعلية وينبت الشعر في مناطق الصلع، كما أنه ينشط الدورة الدموية داخل فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر بفاعلية.

تكثيف غرة الشعر وتقليل تساقطه

تتكون وصفتنا اليوم من العناصر التالية:

قطعة من الزنجبيل الطازج. قليل من القرنفل. نصف كوب من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ويمكنك الاستغناء عنه وتعويضه بزيت آخر حسب نوع شعرك.

ناخذ قطعة الزنجبيل الطازج ونقشرها لنزيل الغلاف الخارجي ثم نبشرها بإستخدام مبشرة، حتى نحصل على مبشور الزنجبيل ومن جانب آخر نأخذ القرنفل ونضعه في المطحنة الكهربائية، ونقوم بطحنه جيداً حتى يصبح على شكل بودرة ثم نضع الزنجبيل المبشور في مقلاة، ونضف إليه مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون وزيت الزيتون ثم نخلط المكونات جيداً، وبعد ذلك نرفع المقلاة على النار ليتم غلي المكونات لمدة خمسة دقائق مع التقليب من حينٍ لآخر، وبعد ذلك نرفع الخليط عن النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

تطويل الشعر بسرعة وزيادة كثافته

بعد ذلك نصفي الخليط بإستخدام قطعة قماش ذات ثقوب صغيرة، للحصول على زيت بخلاصة الزنجبيل والقرنفل ثم نضف إليه زيت جوز الهند ونخلط جيداً، ثم نحتفظ بهذا الزيت في جرة زجاجية. لتطبيق الوصفة ضع القليل من الزيت في قنينة بخاخ وطبقيه على فروة رأسك جيداً، ثم دلكي فروة رأسك حتى يتغلغل الزيت في جذور الشعر، ثم لفي شعرك بكيس بلاستيكي أو بقبعة الاستحمام حسب المتوفر لديك، ثم اتركي الزيت على شعرك لمدة ساعة كاملة وبعد ذلك اغسلي شعرك كالمعتاد. ولافضل النتائج كرري تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، ومن الأسبوع الأول سيتوقف شعرك عن التساقط وسينمو شعرك بغزارة.