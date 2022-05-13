أحلي كيك الشاي اللذيذ والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات والمخبوزات

كيك الشاي من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات التي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي منتشرة ومشهورة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل عام وذلك لطعمها الرائع والشهي، والذي يمكن تناولها في الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب أو العصير أو النسكافيه، وهناك العديد من الأنواع المختلفة لكيك الشاي والتي تختلف من طريقة إلي أخري علي حسب الاضافات التي يتم عملها بها، حيث يمكننا عمل كيك بالبرتقال، أو كيك بالفانيليا، أو كيك بالشيكولاتة والعديد من الأنواع الأخرى لعملها، كما يمكننا تناول الكيك في جميع المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، والتي يقبلون على تناولها بشكل كبير وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والمميز والذي يساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بأقل تكلفة لعمل أحلي وأطعم كيك الشاي.

طريقة عمل كيك الشاي ومكوناته

المكونات

أربعة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من اللبن.

باكو بيكنج بودر.

دقيق الحلويات حسب الرغبة.

طريقة التحضير