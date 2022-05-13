نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كيك الشاي اللذيذ والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات والمخبوزات في المقال التالي
كيك الشاي من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات التي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي منتشرة ومشهورة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل عام وذلك لطعمها الرائع والشهي، والذي يمكن تناولها في الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب أو العصير أو النسكافيه، وهناك العديد من الأنواع المختلفة لكيك الشاي والتي تختلف من طريقة إلي أخري علي حسب الاضافات التي يتم عملها بها، حيث يمكننا عمل كيك بالبرتقال، أو كيك بالفانيليا، أو كيك بالشيكولاتة والعديد من الأنواع الأخرى لعملها، كما يمكننا تناول الكيك في جميع المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، والتي يقبلون على تناولها بشكل كبير وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والمميز والذي يساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بأقل تكلفة لعمل أحلي وأطعم كيك الشاي.
طريقة عمل كيك الشاي ومكوناته
المكونات
- أربعة بيضات.
- كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.
- كوب إلا ربع من الزبدة.
- كوب من اللبن.
- باكو بيكنج بودر.
- دقيق الحلويات حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- قبل البدء في تحضير وعمل كيكة الشاي يجب علينا أن نشغل الفرن أولا علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي تسخن جيدا.
- يتم إحضار إناء ونضع به كوب من السكر ثم نضيف إليه كوب إلا ربع من الزبدة ويتم خفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا لكي تصبح مثل الكريمة ثم نضيف إليه أربعة بيضات وملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة ثم نقوم بإضافة كوب من اللبن ونقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي علي سرعة هادئة.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول حسب الرغبة ونضيف إليه باكو من البيكنج بودر ثم نقوم بتقلبيهم بمعلقة سمن السيلكون وفي اتجاه واحد لكي يتداخل الدقيق مع الخليط تماما ويعطينا قوام متوسط.
- نقون باحتضار صينية علي أي شكل من الأشكال المحببة ونقوم بدهنها بملعقة صغيرة من الزبدة ونضيف إليها رشه من الدقيق لعدم التصاق الكيك في الصينية ثم نقوم بصب هذا الخليط في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن.
- وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن ونتركها لكي تبرد تماما.
- ثم نضعها في طبق التقديم بعد أن نقطع كيكة الشاي علي شكل مربعات وتقدمينها لأسرتك بجانب كوب من اللبن، أو الشاي، أو النسكافية.
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