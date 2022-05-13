طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة بالخطوات

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الكثير من الأشخاص يرغبون في تناول أنواع مختلفة من أنواع الشوربة الصحية وتعتبر شوربة الكريمة والذرة من الأنواع اللذيذة والمشبعة لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم بالإضافة إلى ذلك تتميز أيضا بالمذاق الرائع الخاص بها مما يجعلها من الأنواع المفضلة بالنسبة للكثير من الأشخاص سواء من الصغار أو الكبار وإليكم في هذا المقال خطوات عمل شوربة الكريمة والذرة والمكونات المطلوبة لذلك.
مكونات عمل شوربة الكريمة والذرة
يمكنكم عمل شوربة الكريمة والذرة اللذيذة كمصدر غني بالمعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم وخاصة الأطفال وذلك من خلال تجهيز المكونات التالية أولاً وهي مجموعة من المكونات البسيطة كما يلي:
- كمية من الزبدة للتحمير.
- بصلة متوسطة الحجم مبشورة.
- كمية من البشاميل.
- لتر من مرق الدجاج.
- الذرة المسلوق.
- التوابل بحسب الرغبة.
- الزنجبيل البوردة.
- خبز محمص للتقديم.
طريقة عمل شوربة الكريمة والذرة
إذا كنتم تريدون تحضير طبق سريع ومشبع أيضاً عليكم عمل شوربة الكريمة والذرة وهي لن تستغرق مدة طويلة عند تحضيرها ولكن يتم تحضيرها بخطوات بسيطة وتقديمها على أي وجبة بالخطوات التالية:
- نضع الزبدة في وعاء على النار ذات درجة حرارة منخفضة ونتركها حتى تذوب.
- نبدا بإضافة الذرة في الزبدة ونقلبه وذلك حتى يتحمص.
- نقطع البصل إلى قطع صغيرة جداً أو يمكن فرمه.
- نضيف البصل المفروم على الذرة في الزبدة ثم نقلب هذه المكونات معاً.
- نضيف التوابل الأخرى أيضاً ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض.
- نضيف إليهم كل من البشاميل مع الكريمة ومرق الدجاج ونقلب على النار لمدة كافية.
- نضرب هذه المكونات معاً بواسطة المضرب الكهربائي.
- عندما تصبح شوربة الكريمة مع الذرة جاهزة نضعها في أطباق التقديم وهي ساخنة.
- يتم تقديم شوربة الكريمة والذرة وهي ساخنة إلى جانب الخبز البلدي الساخن وتقدم على وجبة الإفطار أو العشاء.
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