طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة بالخطوات

الكثير من الأشخاص يرغبون في تناول أنواع مختلفة من أنواع الشوربة الصحية وتعتبر شوربة الكريمة والذرة من الأنواع اللذيذة والمشبعة لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم بالإضافة إلى ذلك تتميز أيضا بالمذاق الرائع الخاص بها مما يجعلها من الأنواع المفضلة بالنسبة للكثير من الأشخاص سواء من الصغار أو الكبار وإليكم في هذا المقال خطوات عمل شوربة الكريمة والذرة والمكونات المطلوبة لذلك.

مكونات عمل شوربة الكريمة والذرة

يمكنكم عمل شوربة الكريمة والذرة اللذيذة كمصدر غني بالمعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم وخاصة الأطفال وذلك من خلال تجهيز المكونات التالية أولاً وهي مجموعة من المكونات البسيطة كما يلي:

كمية من الزبدة للتحمير.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

كمية من البشاميل.

لتر من مرق الدجاج.

الذرة المسلوق.

التوابل بحسب الرغبة.

الزنجبيل البوردة.

خبز محمص للتقديم.

طريقة عمل شوربة الكريمة والذرة

إذا كنتم تريدون تحضير طبق سريع ومشبع أيضاً عليكم عمل شوربة الكريمة والذرة وهي لن تستغرق مدة طويلة عند تحضيرها ولكن يتم تحضيرها بخطوات بسيطة وتقديمها على أي وجبة بالخطوات التالية: