نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلات صينية.. طريقة عمل الدكبوكي الكوري بالأرز المصري في المقال التالي
الدكبوكي الكوري هو أحد الأكلات الصينية المشهورة بطعمها الرائع يتم تقديمها في المطاعم التي تقدم الوجبات الصينية ويمكن تحضيره في المنزل من الارز المصري مضافاً إليه مجموعة من التوابل والصوصات التي تعطيه مذاق أفضل وهو وجبة لذيذة ومشبعة يتم تحضيرها في مدة 60 دقيقة وتكفي من أربع إلى خمس أشخاص عند استخدام المكونات التي سنذكرها خلال هذا المقال.
مكونات عمل الدكبوكي الكوري
عند تحضير الدكبوكي على الطريقة الصينية الأصلية وعمل وجبة تكفي لأربع أشخاص هناك مجموعة من المكونات بمقادير مناسبة يجب تجهيزها في البداية وهي كما يلي:
- اثنين كوب من الأرز المصري.
- ثلاثة أرباع كوب من الملح.
- اثنين كوب من الماء الساخن.
- الصوص المناسب.
طريقة عمل وجبة الدكبوكي الكوري
إذا كنت جربت تناول الدكبوكي الكوري في أحد المطاعم التي تقدم الأكلات الصينية وتود تحضيره في المنزل بالطريقة بسيطة باستخدام المكونات السابقة وتنتهي في خلال ساعة واحدة وتتمثل خطوات التحضير فيما يلي:
- في وعاء نضع كل من الأرز ثم نغمره بالماء، ونتركه في الثلاجة لمدة ثماني ساعات.
- في اليوم التالي نبدأ في تصفية الأرز ثم نتركه يتصفى لمدة ساعة.
- نضع الأرز في محضرة الطعام، وننخل الأرز المطحون ونضيف إليه الملح وكوب من الماء الساخن، ثم نخلط المكونات حتى يتجانس.
- نضيف الكمية الباقية من الماء في وعاء آخر ثم نثبت المصفاة فوق الوعاء ونضعه على نار ذات درجة حرارة متوسطة.
- نضع قطعة قماش داخل المصفاة، ثم نضيف مزيج الأرز ونترك الوعاء على النار لمدة نصف ساعة حتى يتماسك هذا المزيج.
- نضع العجينة على ورق الزبدة بواسطة مطرقة اللحم نضرب العجينة وهي لا تزال ساخنة.
- ثم نضيف العجينة في العجانة ونعجن المكونات حتى تصبح متماسكة.
- نبدا بتقسيم العجينة لقطع متساوية ونشكل كل قطعة من العجينة حتى نحصل على حبل طويل ونقطع هذا الحبل إلى أصابع، ونكرر العملية حتى انتهاء جميع الكمية.
- نضعي العجين في وعاء ونغلفه بورق النايلون وندخله الثلاجة حتى تجمد العجينة.
- عند استخدام الدكبوكي يتم غليه في الماء الساخن.
- نضيف الصوص المفضل بالنسبة لكم مثل صوص أحمر أو أبيض على الدكبوكي.
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