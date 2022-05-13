أكلات صينية.. طريقة عمل الدكبوكي الكوري بالأرز المصري

الدكبوكي الكوري هو أحد الأكلات الصينية المشهورة بطعمها الرائع يتم تقديمها في المطاعم التي تقدم الوجبات الصينية ويمكن تحضيره في المنزل من الارز المصري مضافاً إليه مجموعة من التوابل والصوصات التي تعطيه مذاق أفضل وهو وجبة لذيذة ومشبعة يتم تحضيرها في مدة 60 دقيقة وتكفي من أربع إلى خمس أشخاص عند استخدام المكونات التي سنذكرها خلال هذا المقال.

مكونات عمل الدكبوكي الكوري

عند تحضير الدكبوكي على الطريقة الصينية الأصلية وعمل وجبة تكفي لأربع أشخاص هناك مجموعة من المكونات بمقادير مناسبة يجب تجهيزها في البداية وهي كما يلي:

اثنين كوب من الأرز المصري.

ثلاثة أرباع كوب من الملح.

اثنين كوب من الماء الساخن.

الصوص المناسب.

طريقة عمل وجبة الدكبوكي الكوري

إذا كنت جربت تناول الدكبوكي الكوري في أحد المطاعم التي تقدم الأكلات الصينية وتود تحضيره في المنزل بالطريقة بسيطة باستخدام المكونات السابقة وتنتهي في خلال ساعة واحدة وتتمثل خطوات التحضير فيما يلي: