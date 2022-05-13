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عمر شويل - جدة

طريقة عمل المحشي بجميع أنواعه بمذاق شهي لا يقاوم يعتبر المحشي من أكثر الأكلات الشعبية التي يحب تناولها كثير من الأشخاص ومذاق لا يقاوم فبالتالي يتم تجهيزه بطرق مختلفة ومتنوعة كثير من الأشخاص يحبون تناول المحشي بطرق مختلفة ومتنوعة مثل محشي الباذنجان والكوسه والفلفله بألوانها والبعض الآخر يحبون تناول محشي الكرنب وورق العنب، لهذا سوف نوضح من خلال التجهيز المحشي بجميع أنواعه من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل المحشي

المكونات،

نصف كيلو أرز مغسول ومتصفي

مكعب ماجي

ملعقة ملح

ملعقة كمون

ملعقة فلفل أسود

ملعقة بهارات

نعناع ناشف أو أخضر

نصف ملعقة سكر

ملعقتين زيت

ربع ملعقة قرفة

ربع ملعقة كاري

أربع ملاعق من خضروات المحشي بقدونس شبت كزبرة

عصير طماطم

ملعقتين صلصة

ثلاث بصلات مبشوره ناعم

طريقة تحضير المحشي

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الزيت ويمكن إضافة ملعقة من السمنة البلدي ثم نقوم بوضع البصل ويقلب لمدة ثلاث دقائق ثم نقوم بإضافة سلطة الطماطم والسكر والبهارات وتقلب المكونات مع بعضها ثم نقوم بغلي الشوربة وبعد أن تبرد يتم وضعها على المغسول والمصفى.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخضروات المغسولة والمقطعة والمصفاه وتقلب المكونات مع بعضها ثم نبدأ بحشو الفلفل والباذنجان والكوسه ويمكن أيضا عمل محشي ورق العنب أو أرقام بهذه الخلطة من خلال وضع شرائح البصل والطماطم والفلفله في القاع الوعاء وإضافة عليها المحشي.

بعد ذلك يتم وضع الشوربة المغليه فوق المحشي وبعد أن يغلي يتم تهدئة النار حتى ينضج تماماً.

بعد أن ينضج المحشي نقوم بتجهيز وعاء صغير وإضافة في أربع ملاعق من الزيت وبعد أن يسخن يتم توزيعه على المحشي وعند تجهيز ورق العنب يمكن وضع شرائح اللحم من الأسفل مع البصل حتى ينضج ويجعل له مذاق وشهي.