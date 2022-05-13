إليكم سر تحضير عجينة المعجنات بدون عجن، حيث تحتاج جميع المعجنات إلى استخدام بعض الأدوات للعجن وقد يكون العجن باليدين مرهقاً لبعض السيدات ولذلك هناك أسرار عند تحضير العجينة تساعدكم في التحضير دون الحاجة إلى عجنها وذلك من خلال إضافة المكونات التي تتداخل مع بعضها البعض ولا تسمح بتفكك العجينة ولا تحتاج إلى تدخل أو عجنها لخلط هذه المكونات معاً، ولذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم سر تحضير العجينة بدون عجن وأسرار عند تحضير المعجنات لتحضيرها بطريقة أفضل.

سر تحضير العجينة بلا عجن لمعجنات ولا أشهى

ينصح خبراء الطهي بالاستغناء عن الدقيق العادي عند تحضير العجينة واستخدام دقيق الفرخة بدلاً من ذلك وهو نوع من من الدقيق يتداخل بشكل سريع مع المكونات الأخرى مثل الزيت والحليب ولا يحتاج منك إلى العجن حتى تتداخل المكونات وبذلك عند إضافته إلى العجائز المختلفة لن تحتاجين إلى استخدام الأدوات أو العجن باليدين.

أسرار عند تحضير المعجنات

للحصول على أفضل المعجنات هناك بعض الأسرار والأمور يحب الحرص على القيام بها عند التحضير ومنها ما يلي: