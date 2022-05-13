نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تحضير العجينة بلا عجن لمعجنات ولا أشهى في المقال التالي
إليكم سر تحضير عجينة المعجنات بدون عجن، حيث تحتاج جميع المعجنات إلى استخدام بعض الأدوات للعجن وقد يكون العجن باليدين مرهقاً لبعض السيدات ولذلك هناك أسرار عند تحضير العجينة تساعدكم في التحضير دون الحاجة إلى عجنها وذلك من خلال إضافة المكونات التي تتداخل مع بعضها البعض ولا تسمح بتفكك العجينة ولا تحتاج إلى تدخل أو عجنها لخلط هذه المكونات معاً، ولذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم سر تحضير العجينة بدون عجن وأسرار عند تحضير المعجنات لتحضيرها بطريقة أفضل.
سر تحضير العجينة بلا عجن لمعجنات ولا أشهى
ينصح خبراء الطهي بالاستغناء عن الدقيق العادي عند تحضير العجينة واستخدام دقيق الفرخة بدلاً من ذلك وهو نوع من من الدقيق يتداخل بشكل سريع مع المكونات الأخرى مثل الزيت والحليب ولا يحتاج منك إلى العجن حتى تتداخل المكونات وبذلك عند إضافته إلى العجائز المختلفة لن تحتاجين إلى استخدام الأدوات أو العجن باليدين.
أسرار عند تحضير المعجنات
للحصول على أفضل المعجنات هناك بعض الأسرار والأمور يحب الحرص على القيام بها عند التحضير ومنها ما يلي:
- يجب ترك العجينة حتى تختمر وترتاح لمدة كافية وذلك للحصول على أفضل نتيجة عند التسجيل والخبز بعد ذلك.
- إضافة كمية كبير من الحشو داخل المعجنات، وذلك لأن الكريمة عندما تختمر ويتم خبزها في الفرن يتضاعف حجمها وبالتالي سوف تبدو كمية الحشوة الموجودة بها قليلة.
- عند وضع الحشوات في المعجنات يجب الحرص على إغلاقها بإحكام وذلك حتى لا تنفتح أثناء الخبز وتخرج منها الحشوة.
- لا يجب إدخال المعجنات إلى الفرن قبل تسخينه على درجة حرارة مناسبة وذلك لتسريع خبز المعجنات واحمرارها.
- في حالة إدخال المعجنات إلى الفرن وهو لا يزال بارد فإن العجينة بالتأكيد سوف تتفكك وتنفتح ويخرج الحشو منها إلى الخارج.
- يجب تشغيل الفرن على درجة حرارة مناسبة وذلك لتسوية المعجنات بشكل جيد مع عدم تعريضها إلى الحرق.
- إضافة المكونات إلى المعجنات بمقادير مناسبة حتى لا تتفكك العجينة أو تصبح ذات طعم غير مرغوب فيه.
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