نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاث مكونات فقط خلطة مجربة وفعالة في تبييض اليدين وازالة الاسمرار وتوحيد لون الجلد في أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتبييض اليدين بسرعة هذا ما تسعي إليه اغلبية الفتيات والسيدات مع ظهور مشكلة الاسمرار وعدم توحيد لون اليدين، فتعتبر تلك من اگبر المشاكل التي تظهر بسبب تعرض اليدين إلى اشعة الشمس الضارة لفترات طويلة، ولذلك اليوم نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام افضل وصفات لتبييض اليدين.

خلطة لتبييض اليدين بسرعة

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل سريعا على تفتيح اليدين وجعلهم أكثر بياضا واليكم اقوي مجموعة من الوصفات الفعالة والمجربة لنتيجة مبهرة.

المكونات

قطرات من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

يوزع عصير الليمون على اليدين مع التدليك لمدة دقيقة لكي يتشربه الجلد. يترك العصير على اليدين لمدة 15 دقيقة. تشطف اليدين بالماء الفاتر، وتكرر العملية ثلاثة مرات من كل أسبوع.

وصفة طبيعية لتبييض اليدين

الملح لتبييض اليدين هو من اقوي الوصفات المجربة التي تساعد في ازالة الطبقة الميتة من على سطح الجلد.

المكونات

ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

قطرات من عصير الليمون.

الطريقة

نضع الملح مع الليمون ونفرك بالخليط اليدين جيدا مع حركات دائرية لمدة دقيقة. نترك الخليط على اليدين لمدة 20 دقيقة. يشطف الخليط بالماء البارد، وتكرر مرتين من كل اسبوع.

خلطة ماء الورد والحليب لتفتيح اليدين

ماء الورد مع الحليب من أكثر الوصفات التي تقوم على تفتيح البشرة والجلد تدريجيا لتجعله أكثر نضارة وحيوية.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

الطريقة

نمزج الحليب مع ماء الورد في وعاء بلاستيك. نبدأ بتمرير الخليط على اليدين بحركات رقيقة. بعد مرور 40 دقيقة يشطف بالماء الدافيء، ونحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل اسبوع.

خلطة الطماطم لتفتيح اليدين في اسبوع

معجون الطماطم يلعب دورا هاما في تفتيح البشرة بشكل عام وذلك بفضل الخصائص التي تحتويها الطماطم والتي تلعب دورا هاما في علاج مشاكل البشرة.

المكونات

ملعقتان من معجون الطماطم.

ملعقة من النشا.

الطريقة