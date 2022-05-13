طريقة عمل معمول بجبنة الموزاريلا

معمول بالجبن الموزاريلا هي طريقة جديدة لتحضير المعمول غير الذي يحتوي على المكسرات ولكن هذا النوع يحتوي على الجبن الموزاريلا وبالتالي تكون الهجينة هشة ولذيذة وتذوب في الفم بسرعة، وتعطي الجبن الموزاريلا مذاق ممتاز للعجينة ومختلف عن المعمول المعتاد عليه وإليكم فيما يلي المكونات المطلوبة وخطوات عمل المعمول بالجبنة.

مكونات عمل معمول بالجبن الموزاريلا

معمول الجبنة الموزاريلا مختلف لأنه خالي من المكسرات ولكن يحتوي على الجبن الموزاريلا وهي من الأنواع المفضلة بالنسبة للكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها المميز وفوائدها الصحية فهي تحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات المفيدة، ويتم تحضيره من المكونات التالية:

كوب من الطحين.

كمية من السكر حسب الرغبة.

نصف كوب من السميد الناعم.

ملعقة صغيرة من المحلي.

نصف كوب من السمنة المذوبة.

ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

ملعقتين من ماء الزهر

نصف كوب من الحليب الفاتى.

مكونات الحشوة:

جبنة موزاريلا.

مع جبنة عكاوي مبروشة.

طريقة عمل معمول بالجبن الموزاريلا

تحضير المعمول بالجبن الموزاريلا يختلف قليلا عن تحضير المعمول العادي نظراً لاختلاف المكونات، ومن أجل تحضيره بمذاق مميز اتبعوا هذه الخطوات: