الباذنجان المخلل المقلي بخلطة مميزة ومذاق لذيذ وروعة أحلى من المطاعم

الباذنجان المخلل المقلي ، من المقبلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنه يقدم مع الأطباق المختلفة مثل الفول المدمس، والطعمية، والملوخية الخضراء، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الجميع على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالخلطة السرية أحلى من المطاعم، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الباذنجان المخلل المقلي بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات الباذنجان المخلل المقلي

يتكون الباذنجان المخلل المقلي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 حبات باذنجان مقطع مكعبات.

2 حبة فلفل أحمر كبير الحجم مقطع أرباع.

2 قرن فلفل أخضر حار مقطع حلقات.

7 فصوص ثوم كبير الحجم مهروس.

كزبرة يابسة مطحونة.

كمون مطحون.

ملح.

نصف كوب خل.

بابريكا.

نصف كوب ماء.

عصير 2 ليمونة.

بقدونس مفروم ناعم (الكمية حسب الرغبة).

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الباذنجان المخلل المقلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: