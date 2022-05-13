وصفة لإعداد سمبوسة الشاروما بالبيت مثل الجاهز وأسرارها لتجنب تشربها للزيت

وصفة لإعداد سمبوسة الشاورما، نقدم اليوم وصفة لإعداد سمبوسة الشاروما بالكثير من الحشوات المختلفة حيث يمكن حشوها باللحم أو الدجاج، ولكن الحشو الشائع للسمبوسة هو شاورما الدجاج، ومن الممكن أن تكون مقبلات لذيذة بجوار مائدة الإفطار بشهر رمضان المبارك، لذلك نستعرض وصفة السمبوسة بشاروما الدجاج.

وصفة لإعداد سمبوسة الشاروما بالبيت

تعرفي على كيفية لإعداد سمبوسة شاروما دجاج في المنزل بكل سهولة، ونوضح لكم مكونات وطريقة تحضير شاورما الدجاج.

مقادير سمبوسة الشاورما

نصف كيلو دجاج فيليه مقطع لشرائح رفيعة. ملعقة صغيرة بابريكا. عصير ليمونة. ملعقة صغيرة ملح. عصير برتقالة. ملعقة صغيرة فلفل. شرائح سمبوسة. ثلاث فصوص ثوم مفروم. زيت للقلي. ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير سمبوسة الشاورما

قومي بتتبيل شرائح الدجاج بعصير البرتقال والليمون وزيت الزيتون والثوم والبهارات وتترك بالثلاجة ساعة كاملة.

تسخن المقلاة على نار عالية ونضع بها قليل من الزيت ونضع الدجاج ونشوحها مع التحريك من وقت لآخر.

نفرد شرائح السمبوسة ونضع معلقة من الحشوة ونغلقها وتقلي في الزيت الغزير الساخن حتي يصبح لونها ذهي.

تصفي السمبوسك على مناديل المطبخ وتقدم مع البطاطس المقلية وصوص الكوكتيل.

ملحوظة: لتحضير صوص الكوكتيل كل ما عليكِ إحضار طبق عميق ونضع به معلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقة كبيرة من المايونيز ورشه ثوم بودر ورشه بصل بودر ومعلقة صغيرة شطة

طريقة تحضير سمبوسة الدجاج الهندية

تعتبر سمبوسة الدجاج من أشهر الأطعمة بدول الخليج بشكل عام وهناك من يقول إنها تنتمي للمطبخ السعودي، ولكن آخرون يقولون إنها أكلة فلسطينية، والحقيقة إنها من الوجبات العربية ولها مذاق طيب، ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة ولكنها سهلة.

مقادير سمبوسة الدجاج الهندية

كيلو صدور دجاج مقطع شرائح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض. ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة. نصف كوب عصير ليمون. ربع كوب زبادي. نصف ملعقة صغيرة ملح. ثلاث قطع سمبوسة. فلفل رومي مقطع شرائح. معلقة كبيرة ثوم مفروم. نصف كيلو جبن شيدر مبشورة. ستة ملاعق كبيرة صلصة هلبينو. معلقتان كبيرة كزبرة ناعمة.

خطوات إعداد سبموسة الدجاج الهندية