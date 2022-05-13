طريقة تحضير أشهر المشروبات الصيفية المنعشة مشروب النعناع والليمون والتفاح

مشروب النعناع والليمون والتفاح، من أهم المشروبات التي تشعرنا بالانتعاش والراحة بعد الصوم وخاصةً في أيام الحر كما نحن الآن هو النعناع والليمون ولا سيما بالإضافات الجانبية المضافة له التي تجعل المذاق مختلف ومميز كل مرة يتم بها تقديم مشروب الليمون والنعناع ومن أشهر وألذ تلك الإضافات هي التفاح الأخضر، حيث يعتبر مشروب الليمون والنعناع والتفاح أحد أكثر المشروبات المنعشة واللذيذة التي تشرفك أمام الضيوف ويتم تحضيرها ببساطة.

مكونات مشروب النعناع والليمون والتفاح الأخضر

نضع المكونات التالية لتكفي فردين فقط وتضاعف تلك المقادير حسب عدد الضيوف الموجودين:

من أربع إلى ست قطع ثلج.

حوالي نصف كوب عصير ليمون طازج.

ثلاث ملاعق سكر أبيض أو عسل طبيعي.

ثلاث ملاعق سكر أبيض أو عسل طبيعي. ربع كوب نعناع أخضر فريش.

حبة واحدة تفاح تكون مغسولة ومقشرة ومهروسة.

طريقة عمل مشروب التفاح والنعناع والليمون

من المشروبات السهلة والبسيطة في الإعداد والتجهيز هذا بالإضافة إلى المكونات الأساسية والموجودة بكل منزل تقريبًا:

نستخدم الخلاط الكهربي في تحضير العصير حيث نضع مقدار عصير الليمون مع أوراق النعناع وأيضًا التفاح المهروس. نهرس هذه المكونات معًا حتى نلاحظ تحولها إلى قوام سائل بلون أخضر. تضاف التحلية سواء سكر أو عسل حسب الذوق أثناء الخلط ومن ثم يصب في أكواب التقديم وإما أن يوضع في الثلاجة للتبريد قبل التقديم أو إضافة قطع الثلج.

مكونات عصير النعناع والليمون

أما تلك الوصفة فهي بدون إضافات جانبية فقط النعناع والليمون ويصنف أحد أكثر المشروبات شهرة في فصل الصيف نتيجة الانتعاش والطاقة الكبيرة التي يضيفها للجسم حيث يتكون من:

أربع حبات من الليمون حجمها كبير.

خمسة حتى عشرة أعواد من النعناع حسب الذوق.

عشر ملاعق لها حجم كبير سكر أبيض.

كوبين ماء أو أكثر حسب العدد.

عدد كبير من مكعبات الثلج.

طريقة عصير الليمون والنعناع