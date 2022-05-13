طريقة عمل فطيرة التمر “تمر باي”

فطيرة التمر، الكثير منا قد قام بتجربة الأبل باي أو فطيرة التفاح ولكن في شهر رمضان نتجه إلى الإكثار من الحلوى الرمضانية المتعلقة بشهر رمضان لهذا يمكننا الاستفادة من التمر في تحضير التمر باي بدلًا من الأبل باي وذلك من خلال استخدام نفس مكونات العجينة ولكن بإضافات بسيطة ومختلفة تعطينا المذاق الشهي لوصفة فطيرة التمر.

مقادير فطيرة التمر المنزلية

المقادير هي المتحكمة في المذاق النهائي للوصفة إذ أن العجينة الخاصة بتارت التمر أو فطيرة التمر تختلف عن العجائن الأخرى لهذا يجب أن نستخدم الكميات كما هي، وفيما يلي نضع المقادير التي تكفي فطيرة حجمها يناسب أربعة أشخاص:

مقدار 225 جرام زبدة تكون مكعبات ولينة.

في مقابل كوبين مع نصف كوب دقيق نظيف.

نصف كوب به ماء ولكن مثلج.

نصف ملعقة ولكن بحجم كبير سكر وأخرى ولكن بحجم صغير ملح.

مكونات حشوة الفطيرة

ملعقة حجمها كبير حليب سائل.

واحد كيلو حبات تمر نظيفة ومغسولة.

كوب كامل سكر ناعم الحبيبات.

من القرفة البودرة نصف ملعقة حجمها صغير.

حبة بيض ولكن مخفوقة.

ثماني ملاعق زبدة لينة.

ربع كوب به ماء.

طريقة عمل التمر باي