طريقة عمل فطيرة التمر “تمر باي”

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فطيرة التمر، الكثير منا قد قام بتجربة الأبل باي أو فطيرة التفاح ولكن في شهر رمضان نتجه إلى الإكثار من الحلوى الرمضانية المتعلقة بشهر رمضان لهذا يمكننا الاستفادة من التمر في تحضير التمر باي بدلًا من الأبل باي وذلك من خلال استخدام نفس مكونات العجينة ولكن بإضافات بسيطة ومختلفة تعطينا المذاق الشهي لوصفة فطيرة التمر.
مقادير فطيرة التمر المنزلية
المقادير هي المتحكمة في المذاق النهائي للوصفة إذ أن العجينة الخاصة بتارت التمر أو فطيرة التمر تختلف عن العجائن الأخرى لهذا يجب أن نستخدم الكميات كما هي، وفيما يلي نضع المقادير التي تكفي فطيرة حجمها يناسب أربعة أشخاص:
- مقدار 225 جرام زبدة تكون مكعبات ولينة.
- في مقابل كوبين مع نصف كوب دقيق نظيف.
- نصف كوب به ماء ولكن مثلج.
- نصف ملعقة ولكن بحجم كبير سكر وأخرى ولكن بحجم صغير ملح.
مكونات حشوة الفطيرة
- ملعقة حجمها كبير حليب سائل.
- واحد كيلو حبات تمر نظيفة ومغسولة.
- كوب كامل سكر ناعم الحبيبات.
- من القرفة البودرة نصف ملعقة حجمها صغير.
- حبة بيض ولكن مخفوقة.
- ثماني ملاعق زبدة لينة.
- ربع كوب به ماء.
طريقة عمل التمر باي
- نكون العجينة أولًا حتى تجهز عند الحاجة إليها فنضع في الخلاط الدقيق مع إضافة الملح والسكر مع مكعبات الزبدة.
- تخلط المقادير إلى أن تتفتت الزبدة مع الدقيق ويتم إضافة الماء المثلج فوق الزبدة أثناء الخلط إلى أن يتحول القوام النهائي إلى عجينة متماسكة.
- عندما تصير جاهزة نخرجها من الخلاط وتقسم العجينة إلى جزئين متساويين كالكرة.
- ومن ثم نحضر صينيتين فرن ونضع كرتي العجين في الصينيتين مع الضغط باليدين جيدًا من أجل تماسك العجينة ونستخدم ورق نايلون في التغطية ونضع العجينة في الثلاجة لتبرد على عكس الأنواع الأخرى من الفطائر.
- في تلك الأثناء نحضر الحشو فنضع قدر مناسب على النار نذيب به الزبدة مع السكر والدقيق ومقدار الماء.
- يجب أن تقلب هذه المكونات سويًا وجيدًا وعندما يتجانس نقلل الحرارة بعض الشيء ونرفع المزيج عن النار بعد ثلاث دقائق.
- نضع التمر مع الخليط السابق ومن ثم يتم فرد العجينة في الصينية ووضع الحشو بداخلها ومن ثم العجينة الأخرى من أعلى ويتم التسوية في الفرن.
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