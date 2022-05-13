العناية بالقدمين وإزالة التشققات الجلدية وترطيب القدم

تعد العناية بالقدمين وإزالة التشققات الجلدية من أهم الأمور التي تشغل بال السيدات والفتيات، ومعظم الرجال، حيث تعد احدث طرق العناية بالبشرة والجسم، وتمثل ركن أساسي من أناقة وجمال المرأة، وعادة ما تلجأ معظم الفتيات والسيدات إلى مراكز التجميل لعمل باديكير للقدمين، خاصة في فصل الصيف نتيجة لارتداء بعض أنواع الأحذية التي تكون مكشوفة، مما يعرض الجلد العديد من المشاكل، منها الجفاف والتقشف، لكن من خلال هذه المقالة سوف تستطيع كل فتاة أو ربة منزل من العناية بالقدم، وترطيب القدمين، ومعرفة طريقة عمل الباديكير في المنزل بنفس خطوات طريقة عمل الباديكير في صالون التجميل، والأشياء اللازمة للعناية بالقدم، وإزالة الجلد الميت، كما ستوفر لكي في التكلفة، التي تدفع في مراكز التجميل، وسوف تحصلين على نفس النتيجة وافضل، والظهور بقدم أنيقة خالية من الجفاف أو التشققات، خاصة في المناسبات التي تتطلب ارتداء الأحذية المكشوفة، من خلال القيام بعدة خطوات سهلة وبسيطة.

خطوات العناية بالقدمين وإزالة التشققات الجلدية

هناك عدة خطوات ينبغي مراعاة القيام بكل خطوة منها على أكمل وجه، حتى نحصل على النتيجة المرغوب بها، إذا كنتي ممن يواظبون على عمل الباديكير للقدمين بشكل منتظم، فيمكنك الحصول على النتيجة المطلوبة من اتباع هذه الخطوات من اول مرة، أما إذا كنت ممن لا يواظبون على عمل باديكير للقدمين مرة على الأقل كل شهر، فيمكنك إعادة الخطوات التالية مساء كل يوم، حتى تحصلين على النتيجة المرغوب بها.

الخطوة الأولى للعناية بالقدمين نقع القدمين

عليك نقع قدميك في ماء دافئ لأطول فترة ممكنة، وتزويده بالماء الساخن كلما شعرتي ببرودة المياه.

ضعي بها ليمونة كبيرة مقطعة حلقات، وبضع قطرت من أي نوع من أنواع الزيوت العطرية.

نضيف لها ملعقتين من الخل، وملعقة كبيرة من الملح، وملعقة من اى نوع من أنواع الشامبو أو الشاور.

تساعد هذه الخطوة القدمين على التقشير، والتخلص من خلايا الجلد الميت.

الخطوة الثانية العناية بالقدمين وإزالة التشققات وخلايا الجلد الميت

قومي بعمل سكراب للقدمين، لتقشير الجلد الميت، من خلال مزج ملعقتين من السكر الخشن مع ملعقة كبيرة من العسل، وملعقة من زيت الزيتون، والليمون.

افركي القدمين جيدا من جميع الاتجاهات بهذا المزيج، كما يمكنك ايضا استخدام اى نوع من أنواع السكراب الجاهزة.

استخدام حجر القدم، وفرك كعب القدمين به جيدا، او استخدام فرشاة القدم الخشنة، للتخلص من خلايا الجلد الميت المتراكمة.

تكرر هذه الخطوة مرتين أو ثلاثة اسبوعيا، حتى تحصلي على قدم ناعمة.

الخطوة الثالثة غسل وترطيب القدم