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تحضير طاجن المسقعه باللحم المفروم مع شرائح اللحم بالفلفل في المنزل بطريقه سهله التحضير وبمكونات بسيطه حيث تعد وجبه رئيسيه تقدم في العديد من المناسبات بجانب الخبز أو الارز الأبيض أو بجانب أنواع عديده من المقبلات كما تعد وجبه غذائية تحتوي علي العديد من العناصر الهامة للجسم. مقادير عمل شرائح اللحم بالفلفل شرائح صغيره من اللحم.

بصلة متوسطة الحجم.

3 حبات من الفلفل الأخضر والألوان متوسطه الحجم.

ملح حسب الزغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

كوب من شوربه اللحم.

2 ملعقه كبيره من الخل.

رشه صغيره من الشطه.

2 فص من الثوم المفروم.

3 ملاعق كبيره من صوص الصويا. طريقه تحضير شرائح اللحم بالفلفل نبدأ بتقطيع كل من البصل والفلفل الأخضر والألوان إلي قطع صغيره الحجم ثم نحضر المقلاة ونضعها علي نار متوسطه ثم نضيف الزيت في المقلاة ويترك حتي يسخن جيدا ثم نضع شرائح اللحم ونقلب لمده خمس دقائق تقريبا ثم ترفع من علي النار وتترك جانبا.

في صينيه الفرن نضع البصل والثوم والفلفل المقطع مع الملح والخل والفلفل الأسود وصوص الصويا ونقلب مع رشه من الشطه حسب الرغبة.

نضيف شرائح اللحم مع باقي المكونات ونخلطهم جيدا ثم نضع الصينية في الفرن بعد تسخين الفرن أولا ثم تترك الصينية في الفرن لمده نصف ساعه تقريبا أو حتي يتم الطهي جيدا. المكونات المطلوبة لعمل مسقعة باللحمة المفرومة كيلو غرام من الباذنجان المقطع إلي حلقات.

نصف كيلو غرام من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطه الحجم مقطعه.

ملعقه كبيره من السمن.

2 حبه من الفلفل مقطعه.

4 فص من الثوم المفروم.

زيت للقلى.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه من بهارات اللحم.

ملح حسب الرغبة.

نصف كوب من صلصة الطماطم. طريقة تحضير مسقعة باللحمة المفرومة نبدأ بوضع المقلاة علي النار ثم نضيف الزيت ويترك حتي يخن ثم نضيف الباذنجان المقطع إلى حلقات حتي يصبح بالون الذهبي ثم يرفع من علي النار ويترك جانبا.

نضع الفلفل المقطع في الزيت حتي يتغير اللون ثم يرفع ويترك مع الباذنجان.

نحضر مقلاه نظيفه ونضع بها ملعقه من السمن ثم نضيف البصل حتي يتغير لونه ثم نضيف اللحم المفروم مع رشه من الفلفل الأسود والبهارات وتترك علي النار حتي يتم الطهي.

ثم نقوم بتحضير صوص الطماطم بوضع طاسة صغيرة على النار ونضع بها قليل من الزيت والثوم ثم نضيف عصير الطماطم ونتركه حتى يتم تسبيكه.

نحضر طاجن متوسطة الحجم ثم نضع قليل من عصير الطماطم ونقوم برص حلقات الباذنجان والفلفل مع اللحمة المفرومة ثم نضع باقي عصير الطماطم.

نضع الطاجن في الفرن لمده لا تقل عن ربع ساعه تقريبا وعلي درجه حراره 180 درجه. عمر شويل - جدة تحضير طاجن المسقعه باللحم المفروم مع شرائح اللحم بالفلفل

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