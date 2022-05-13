ماسك الحليب والعسل بثلاث مكونات فقط واحصلي على بشرة صافية ونضرة

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يعتبر ماسك الحليب والعسل من أفضل أنواع الماسكات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وعلاج الجفاف لاحتوائه على مكونات طبيعية وغير ضارة بالبشرة حيث يعمل الحليب الدافئ الموجود في الماسك على مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في السن كما أنه يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس فهو من الماسكات التي تعمل على تغذية البشرة وينصح به خبراء التجميل من أجل الحفاظ على صحة البشرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل ماسك الحليب والعسل بثلاث مكونات فقط.
مكونات ماسك الحليب والعسل
يعتبر ماسك الحليب من الماسكات المفيدة للبشرة ويتم تحضيره بالمكونات الآتية:
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل الدافئ.
- نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
طريقة التحضير
- نخلط ملعقة كبيرة من الحليب السائل الدافئ وملعقة كبيرة من عسل النحل ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح متجانس.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء والغسول الخاص بالبشرة وتجفيفها بواسطة منشفة من القطن.
- نوزع الماسك على كامل الوجه والرقبة ثم ندلك بحركات دائرية لمدة دقيقة ويترك على البشرة لمدة 20 دقيقة.
- ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام وللحصول على نتائج جيدة نستخدم الماسك مرة في الأسبوع.
فوائد الحليب للبشرة
يتميز الحليب بفوائده العديدة للجلد ولذا يستخدم في معظم الماسكات الخاصة بالبشرة، ومن أهم فوائده ما يلي:
- يساهم في التخلص من خلايا الجلد الميتة وتنظيف مسامات الوجه وتقليل ظهور حب الشباب.
- يعمل على ترطيب البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تعمل على حماية الجلد من الجفاف.
- يساعد على تخفيف بعض أنواع المشكلات الجلدية التي تصيب البشرة.
- يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة وتخفيف الاحمرار لاحتوائه على مكونات طبيعية تحسن من صحة البشرة.
- يساعد على تنظيف الوجه والتخلص من الدهون المتراكمة في المسام مما يساهم في علاج مشكلة حب الشباب.
- يساعد على تفتيح لون البشرة بشكل سريع كما يعمل على علاج بعض أنواع التصبغات الجلدية والبقع البنية الداكنة واسمرار البشرة.
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