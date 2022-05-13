نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صنع بسكويت اللانكشير الغربي من الشيف سالي فؤاد في المقال التالي
طريقة صنع بسكويت اللانكشير، من أنواع البسكويت الشهية واللذيذة على الرغم من كونها حلوى غربية وليست شرقية هو بسكويت اللانكشير وقامت الشيف سالي فؤاد بتوضيح طريقته لجميع متابعيها من أجل الحث على تجربة صنف جديد لعيد الفطر تابعوا معنا للتعرف على طريقة عمل بسكويت اللانكشير في المنزل.
مقادير بسكويت اللانكشير
- رشة بسيطة ملح.
- نصف ملعقة قرفة.
- 150 جرام دقيق مخبوزات.
- ملعقتين بحجم كبير سكر بودرة.
- وملعقتين نفس الحجم خميرة.
- أربع ملاعق حجمها كبير سمنة.
- حبة بيض واحدة.
- نصف ملعقة حجمها صغير بيكنج بودر.
- ونصف ملعقة بشر برتقال.
- ربع ملعقة فانيليا حجمها صغير.
مقادير حشو بسكويت اللانكشير
- مجموعة من المكسرات المتنوعة المطحونة أو الكاملة.
- فارماسيل ملون.
- كمية من الشيكولاتة الذائبة.
- مربى أي نوع.
- شيكولاتة ذائبة بالبندق.
طريقة عمل بسكويت اللانكشير
كما أوضحت الشيف سالي فؤاد لمتابعيها فإن بسكويت اللانكشير يتم تحضيره كما يلي:
- نبدأ بمزج السمن مع السكر حتى يصيرا مزيجًا واحدًا قبل إضافة بشر البرتقال والبيض والفانيليا لهم.
- ويتم التقليب مرة أخرى من أجل خلط المكونات القديمة بالجديدة ويختلطوا سويًا.
- والآن يتم نخل الدقيق مع البيكنج بودر والنشا والملح وإضافة هذا الخليط إلى السمن والسكر ونعجن جيدًا حتى تصبح العجينة مناسبة للاستخدام.
- في صينية الفرن يتم فرد ورق زبدة لرص كرات العجين فوقه ونتركها في الفرن ربع ساعة وتكون الحرارة 180 درجة.
- عندما تنضج نخرجها لكي تبرد ويتم حشوها وتزيينها بالمكونات الإضافية مثل الشيكولاتة والمكسرات.
نصائح تحضير بسكويت اللانكشير
قبل صنع بسكويت اللانكشير يجب أن نراعي بعض النقاط والنصائح العامة لنحصل على نتائج مذهلة مثل:
- مراقبة البسكويت أثناء تسويته حتى يبدأ في أخذ اللون الذهبي لإخراجه على الفور لكي لا يحترق.
- مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة بسكويت والأخرى حتى لا يلتصق.
- لا يستخدم البسكويت سواء للحشو أو التزيين أو لتناوله بعد إخراجه من الفرن مباشرةً إذ يكون قاسيًا بعض الشيء وننتظر بعض الوقت قبل ذلك.
- اتباع الخطوات السابق ذكرها بالترتيب في خلط المكونات بالتدريج حتى يصل قوام العجينة الى الدرجة المطلوبة.
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