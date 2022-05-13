اصبغي شعرك طبيعياً باللون الأشقر الذهبي مثل صالون التجميل تماماً

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي طبيعياً، الكثير من السيدات يرغبن في الحصول على لون مختلف لشعرهم أكثر جاذبية، فقد يقومون بالبحث عن طريق الإنترنت عن طرق طبيعية لتلوين الشعر دون أن يتعرض الشعر للتقصف، فقد يفضلن معظمهم اللون الأشقر كلون جديد وجذاب، يمكنك بكل سهولة من خلال مكونات طبيعية تلوين الشعر دون الذهاب لصالونات التجميل أو القيام بصبغ الشعر بالمواد الكيماوية التي تسبب أضرار كبيرة على الشعر، فلذلك يفضلن استخدام المكونات الطبيعية للوصول للنتيجة المرغوب فيها وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي طبيعياً

يمكنك وبكل سهولة الحصول على هذا اللون الرائع من خلال عدة وصفات تتمثل في الآتي:

يمكنك الاعتماد على شاي البابونج من خلال نقعه والقيام بتنظيف الشعر وتجفيفه جيداً ثم القيام بغسل الشعر بهذا الشاي عدة مرات وذلك للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

كما يمكنك وضع الليمون على الشعر و تعريض الشعر لأشعة الشمس للحصول على لون فاتح ويتم تكرار هذه العملية للوصول للنتيجة المرغوب فيها.

تستطيعين كذلك استخدام كل من البابونج والكركم و الأذريون والقيام بنقعها في ماء مغلي والقيام بتصفيتهم ووضعهم على الشعر مدة نصف ساعة لكي يتم أخذ اللون المطلوب وتكرر هذه العملية للوصول للنتيجة المرغوب فيها.

وصفات أخرى للحصول على تلوين الشعر باللون الأشقر الذهبي

يمكنك خلط العديد من المكونات الطبيعية للوصول للون الشعر المطلوب وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار كوبين من الحناء المضاف إليهم ملعقتين من الكركم والقليل من الماء الدافئ.

ثم يتم خلطهم جيداً من بعض والقيام بتركهم لمدة ثلاث ساعات لكي يتفاعل الخليط.

يتم تطبيق الخليط على الشعر وتوزيعه بشكل متساوي ويتم تركه لمدة أربع ساعات على الشعر للوصول للون المرغوب فيه.

ثم يتم تكرار العملية للحصول على أفضل النتائج المطلوبة.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي طبيعياً، والوصفات الطبيعية التي يمكنك استخدامها للحصول على النتيجة المرغوب فيها، فهذا اللون من الألوان التي يعشقها الكثير ويرغبون في الوصول إليها للتمتع بمظهر رائع وجذاب.