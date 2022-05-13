نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ما يمتص نقطة زيت.. طريقة قلي السمك في الماء بأسرار المطاعم مقرمش جدا طعم وريحة جنان في المقال التالي
يكون السمك من اللحوم البحرية المفيدة جدا لصحتنا فهو ملي جدا بالمعادن والفيتامينات ويكون مصدر قوي للفسفور والكالسيوم ويحسن من صحة الجسم ويقي الجسم من الأمراض ويمنع الإصابة بالأمراض لذلك تحرص ربات المنازل على عمله دائما لأبنائها بطريقة سهلة وبسيطة وصحية حيث عندما نقوم بقليه نجد أنه يمتص كمية كبيرة من الزيت مما يسبب كثير من الأضرار على صحتنا ويسبب تزايد في نسبة الكوليسترول في الدم ويسبب زيادة الوزن ويضر بصحة الأطفال لذلك حرصت سيدات المنازل على عمله بطريقة صحية لذلك سوف نقدم لكم طريقة قلي السمك بالماء بدون ما يمتص زيت من خلال هذا المقال.
مكونات قلي السمك بالماء
نجد أن لقي السمك بالماء يكون من الطرق الصحية جدا التي تساعد في عدم امتصاص الزيت للسمك ويكون صحي جدا لذلك سوف نوضح المكونات اللازمة لقلية من خلال النقاط التالية..
- سمك.
- ماء.
- ثوم مهروس.
- فلفل اسود.
- كمون.
- دقيق.
- نشا.
- ملح.
- كزبرة.
- باريريكا.
- الخل.
طريقة تحضير قلي السمك بالماء
يمكن أن نحضر السمك بكل سهولة دون أن يمتص أي زيوت وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية..
- نحضر السمك ويجب أن يكون طازج ونقوم بتنظيفه جيدا وغسله.
- نحضر لتر من الماء ونضع به الخل والملح ونضع السمك بها.
- نترك السمك في الماء لمدة ساعة حيث يساعد ذلك على التخلص من الزفارة إلى جانب أنه يساعد على سواء أنسجة السمك سريعا.
- نقوم بعد ذلك بتتبيل السمك نقوم بتصفية السمك من الماء.
- نحضر التتبيل في وعاء ونضع به الثوم مع البقدونس المفروم مع الملح .مع الفلفل مع الكمون مع البابريكا والكزبرة ونخلط جميع المكونات سويا حتى تتجانس.
- نحضر السمك ونقوم بتتبيله من الداخل والخارج مع صنع فتحات في الأسماك.
- نحضر طاسة نضع بها الزيت ونضعها على النار حتى تسخن.
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق مع النشا ونخلطهم جيدا.
- نأخذ كل سمكه ونغمسها في الدقيق ثم نضعها في طاسة الزيت لتحميرها.
- وعندما يصبح لونها ذهبيا نقلبها على الجانب الأخر.
- عند تحمير السمك نخرجه من الزيت ونضعه على مناديل ورقية.
- نقدمه بعد ذلك مع السلطة والأرز وبالهناء والشفاء.
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