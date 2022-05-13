نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيخليكي قشطة.. مقشر طبيعى لتبييض وتفتيح اليدين والقدمين وإزالة الجلد الميت والتشققات في 3 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر طبيعي لتبيض وتفتيح اليدين والقدمين من أول استعمال مهما كان الاسمرار وتعتبر تركيبته ممتازة للحصول عل اللون المثالي والموحد للبشرة ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بالكريم وكل ما يخص المكونات التي من الممكن أن تدخل في التركيبة لعمل أفضل خليط كريمي له دور ليس فقط في توحيد وتبييض اللون ولكن في تحسين حيوية الخلايا الجلدية للتخلص من أي بقايا للجلد الميت وإكساب البشرة المظهر المرغوب.

مقشر طبيعي لتبيض وتفتيح اليدين والقدمين من أول استعمال مهما كان الاسمرار

من الممكن الاعتماد على تلك التركيبة والتي سنتحدث عنه تباعًا في فقراتنا القادمة حيث أن المكونات الخاصة بتلك التركيبة تعتبر مثالية للحصول على البشرة ناعمة وخالية من أي تواجد للبقع بالأخص في جلد اليدين والقدمين، ومن الممكن أن يتم تطبيق الخليط لكثر من مرة أسبوعيًا للتحسين من الخصائص الظاهرية للبشرة.

مكونات المزيج المقشر للبشرة

استعمال تلك التركيبة المقشرة الطبيعية يعمل على إظهار خلايا جديدة بعد القضاء التام على الخلايا الجلدية الميتة لتي يكون فيها مظهر الجلد أكثر شحوبًا، ومن الممكن أ تقومي باستعمال المكونات الآتي ذكرها:

ملعقة من النشا.

ملعقتان من مكون الزبادي.

ملعقة من مكون عصير الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعق من السكر.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال استعمال الوعاء الملائم.

يتم وضع النشا مع الليمون والتقليب المستمر.

أضيفي مكون زيت الزيتون واستمري في التحريك للخليط.

السكر لا تنسي إضافته مع مزجه جيدا بالمكونات.

يتم تطبيق الخليط على البشرة فور التحضير.

كيفية تطبيق المزيج المقشر

تلك التركيبة من الممكن أن يتم تطبيقها من خلال الاستعانة بالقليل من الوصفة.