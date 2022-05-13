أهم فوائد الحناء للشعر وطريقة استخدامها لصبغ الشعر بشكل جديد

فوائد الحناء للشعر، مع اقتراب العيد تولي المرأة اهتمامًا كبيرًا بجمالها كما تولي اهتمامها بالمنزل ففي العيد نرغب بتجربة أشياء جديدة وتغيير الشكل المعتاد عليه خاصةً في أنفسنا، لهذا معظم النساء يتجهن لصبغ الشعر قبل العيد ليكون ستايل جديد في العيد ولكن كما نعلم فإن الصبغات الكيميائية تضر الشعر مع الوقت لهذا فإن البديل الأمن لصبغ الشعر بدلًا من الصبغات الكيميائية هي الحنة فكيف يمكن عجن واستخدام الحناء للشعر؟

فوائد الحناء للشعر

قبل استخدام الحنة لصبغ الشعر نضع لكم أولًا أهم النقاط التي توفرها الحناء للشعر لإفادته وهي:

ترطيب الشعر وتنعيمه وتجعله لامعًا بعد استخدامها. تعمل على تثبيط إنتاج الدهون من الغدد الدهنية الموجودة بفروة الرأس وبذلك يتم توازن الحموضة بفروة الشعر. تحافظ الحناء على صحة الفروة من خلال توفير مضادات الميكروبات والفطريات التي تصيب الشعر. تقوية بصيلات الشعر وبالتالي يقل معدل التساقط. تغذية الشعر التالف وتقويته وعلاجه في وقت قصير. صبغ الشعر بأمان مع توفير نتائج ممتازة.

طريقة استخدام الحناء لصبغ الشعر

هناك العديد من ألوان الصبغات من الحناء المتاحة ويظل تأثيرها ما يقرب من الشهر تقريبًا ويتم استخدام الحناء كما يلي للشعر بدون إضافات:

إضافة نصف كوب به ماء لنصف كوب حناء حتى نحصل على القوام السميك. ومن ثم يتم تغطية الشعر بأكمله بعجينة الحناء من أجل تلوين جميع الأجزاء. بعد ساعتين بالضبط يتم وضع الشعر أسفل الماء للتخلص من الحناء والاستمتاع باللون الجديد.

الحناء والقهوة لتغميق الشعر طبيعيًا

بعض المكونات الإضافية عند مزجها مع الحناء تتحكم في لون الشعر أو درجته مثل مزج الحناء مع القهوة فهي تعطي لون أغمق وبإضافة المكونات التالية:

ثلاث ملاعق بودرة أملا.

ملعقة بودرة حناء وأخرى من القهوة المطحونة.

مقدار من الماء حسب الحاجة.

الطريقة