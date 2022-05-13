نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه منور كالبدر.. ماسك بياض البيض والنشا لتبييض البشرة 10 درجات وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في دقائق في المقال التالي
يعتبر النشا من المكونات الطبيعية التي تعمل على التخلص من المسام الواسعة حيث يدخل ضمن أهم الوصفات والكريمات المهمة للبشرة حيث يساعد النشا في تقليل التهابات الوجه حيث يحتوي النشا على بعض المواد المضادة للالتهاب والمواد المضادة للأكسدة كما له دور مهم في التخلص من أثار الحبوب نظرًا لاحتوائه على بعض المواد المضادة للجراثيم كما يعمل النشا على تبييض البشرة والجسم والتخلص من البقع والمناطق الداكنة في الجسم وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة تحضير النشا بأسهل المكونات البسيطة التي يمكن أن تتوافر في كل منزل بالتفصيل.
ماسك بياض البيض والنشا تخلصي من المسام الواسعة
يعتبر النشا من المكونات الغنية بعنصر الزنك والفيتامينات حيث يعمل النشا على تفتيح الوجه والتخلص من الغامقان المزعج وسنتناول خلال تلك السطور أهم طرق تحضيره في المنزل
المكونات
- ملعقة واحدة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- ربع ملعقة صغيرة من بياض البيض.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء واسع ونضع به ملعقة كبيرة من النشا ونقوم بإضافة نصف ملعقة من ماء الورد لتلك المكون مع التقليب جيدًا.
- نقوم بإضافة ملعقة من عسل النحل مع التقليب.
نقوم بوضع ربع ملعقة من بياض البيض مع التقليب الجيد للمكونات.
- نقوم بغسل الوجه جيدًا من الأوساخ والشوائب.
نقوم بفرد طبقة سميكة من تلك الخليط على الوجه والرقبة والمناطق الداكنة في الجسم.
- نترك تلك المكونات ٢٠ دقيقة ثم نقوم بشطف الوجه جيدًا.
- يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين كل اسبوع وسوف نلاحظ نتيجة ساحرة ومبهرة.
أهمية النشا على البشرة
من أهم خصائص النشا أنه يحتوي على بعض المواد المضادة للاسمرار فبمسافة وضعه على البشرة نلاحظ التغيير من اول استعمال وسوف نتناول خلال تلك السطور أهمية النشا وفوائده على البشرة والجسم
- يساعد النشا في التخلص من علامات الارق وخطوط الوجه.
- يعمل النشا كقابض للمسام حيث يقوم بتضييق المسام الواسعة بصورة ملحوظة.
- يساعد النشا في تبييض الوجه لأكثر من درجة.
- يعمل النشا على التخلص من أثار الحبوب المتواجدة في البشرة.
- يساعد في التخلص من المناطق الداكنة والغامقة من اول استخدام.
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