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طريقة عمل كيكة التمر، التمر من النكهات التي تضيف مذاق مميز للحلويات والأطعمة المختلفة والكثيرين منا يفضلون نكهة التمر في الحلويات ولكن لا يعرفون طريقة محددة لمزجه بها، ولكننا من خلال مقالنا اليوم نعرفكم على طريقة عمل كيكة التمر الشهية ببساطة. مقادير كيكة التمر كوب ونصف الكوب حبات زبيب.

ملعقة ذات حجم صغير فانيليا.

نصف كوب به حبات جوز مقطعة نصفين.

ملعقتين بحجم كبير كريمة حلويات.

كوب إلا ربع حبات التمر بدون نوى.

نصف كوب فقط مليء بالسكر البني.

حبتين بيض.

كوب ونصف الكوب فقط ماء.

أربع ملاعق لها حجم صغير زبدة لينة.

ربع ملعقة من الملح.

كوب إلا ربع كوب سكر أبيض.

ملعقة ذات حجم صغير صودا خبز.

كوب ونصف الكوب دقيق.

نصف كوب إضافي زبدة. طريقة عمل كيكة التمر الطريقة المحددة بسيطة وغير معقدة كما نلاحظ في الآتي: يسخن الفرن على حرارة مرتفعة في البداية ونحضر الصينية بحيث يتم دهنها بطبقة دقيق ونضع الصينية على جنب. نضع الماء والزبيب سويًا في قدر واحد لغلي الزبيب به وبعد خمس دقائق نرفعه عن النار. يمزج الزبيب بحبات التمر المقطعة نصفين مع صودا الخبز وتقلب هذه المكونات معًا حتى تذوب صودا الخبز. وفي وعاء آخر حجمه كبير نحضر مزيج من الزبدة والسكر الأبيض ونخفقهما جيدًا قبل وضع البيض والفانيليا. بعد خفق المكونات السابقة نضع الدقيق والتمر مع الملح ونضيفهم جميعًا إلى الصينية. توضع الصينية في الفرن الساخن مدة كافية لكي تصير جاهزة قد يستغرق ذلك ساعة إلا ربع. في تلك الفترة نعد الصوص حيث يتم إذابة الزبدة ومن ثم عندما تذوب تضاف الكريمة والسكر والجوز بمجرد ذوبان المقادير مع بعضها يتم رفعها عن النار. ونخرج الكيك من الفرن عندما يصير جاهزًا من أجل صب الصوص فوقه وبعد ذلك يوضع الكيك في الفرن لثلاث دقائق أخرى أخيرة حتى يصبح بني. حينها نخرج الكيك من الفرن ويقدم ساخنًا أو باردًا حسب الذوق مع مشروب جانبي كوجبة إفطار أو عشاء في العيد وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة وصفة جديدة للتمر للتخلص من الملل طريقة تحضير كيكة التمر - ثقفني

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