أسهل طريقة لعمل بسكويت السابليه بالمربى

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طريقة عمل بسكويت السابليه، لا حاجة لشراء بسكويت السابليه للعيد من الخارج في حين أننا يمكن أن نقوم بصنعه وتحضيره في المنزل مثل البسكويت الجاهز بالضبط وفي نفس الوقت نتحكم في المكونات والمقادير كما نشاء للحصول على المذاق المرغوب به.
مكونات بسكويت السابليه
- ست مكعبات زبدة.
- بيضتين.
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوب سكر ناعم.
- ملعقة بشر برتقال.
- ملعقة فانيليا.
- كمية من المربى المفضلة.
- نصف كوب به دقيق.
طريقة عمل بسكويت السابليه
هناك طرق مختلفة لصنع هذا النوع من البسكويت سواء بالمربى أو السادة أو بالشيكولاتة وطريقتنا التالية هي طريقة صنع بسكويت السابليه بالمربى المفضلة لنا:
- في العجان أو بالمضرب الكهربي نمزج السكر مع مكعبات الزبدة لحين الحصول على عجين كريمي.
- ومن ثم نضيف الفانيليا والدقيق والبيكنج بودر والبرتقال ونشغل المضرب الكهربي مرة أخرى للعجن من جديد.
- يجب أن تصبح العجينة لينة ومتماسكة قبل استخدامها وذلك من خلال الخلط المستمر بين المقادير.
- يتم تكوير العجينة ووضعها بالثلاجة لحفظها نصف ساعة وبعدها تخرج لكي يتم فردها واستخدام قطاعة البسكويت لتقطيع العجينة وتشكيلها حسب الرغبة.
- نرص البسكويت في الصينية لتسويته في الفرن وعندما ينضج نخرجه لإضافة المربى ومن ثم إضافة طبقة من البسكويت من أعلى لتغطية المربى.
مكونات بسكويت السابليه بالشيكولاتة
- حبتين بيض.
- خمس مكعبات زبدة لينة.
- ثلاثة أكواب دقيق.
- ملعقة فانيليا.
- كوب كاكاو محلى.
- كمية من شيكولاتة النوتيلا.
الخطوات
- يخفق السكر مع الزبدة جيدًا بالمضرب ومن ثم نضيف الفانيليا والبيض بالتدريج.
- نخلط مرة أخرى حتى يمتزج البيض مع باقي المكونات ليتم بعدها إضافة الكاكاو والدقيق وكل ذلك أثناء الخفق.
- عندما نحصل على العجينة المتناسقة المطلوبة يتم إخراجها من المضرب ولفه بورق نايلون.
- بعد ساعة من حفظ العجينة في الثلاجة نخرجها لنقطعها إلى نصفين ونفرد كل منهما على سطح نظيف.
- يتم تقطيع وتشكيل العجينة حسب الرغبة ورص حبات بسكويت السابليه في القالب.
- ومن ثم تسوية البسكويت في الفرن وعندما ينضج نخرجه لكي يتم حشوه بالشيكولاتة حيث يتم وضع الحشو بين طبقتين من البسكويت بعد أن يبرد.
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