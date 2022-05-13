أسهل طريقة لعمل بسكويت السابليه بالمربى

طريقة عمل بسكويت السابليه، لا حاجة لشراء بسكويت السابليه للعيد من الخارج في حين أننا يمكن أن نقوم بصنعه وتحضيره في المنزل مثل البسكويت الجاهز بالضبط وفي نفس الوقت نتحكم في المكونات والمقادير كما نشاء للحصول على المذاق المرغوب به.

مكونات بسكويت السابليه

ست مكعبات زبدة.

بيضتين.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب سكر ناعم.

ملعقة بشر برتقال.

ملعقة فانيليا.

كمية من المربى المفضلة.

نصف كوب به دقيق.

طريقة عمل بسكويت السابليه

هناك طرق مختلفة لصنع هذا النوع من البسكويت سواء بالمربى أو السادة أو بالشيكولاتة وطريقتنا التالية هي طريقة صنع بسكويت السابليه بالمربى المفضلة لنا:

في العجان أو بالمضرب الكهربي نمزج السكر مع مكعبات الزبدة لحين الحصول على عجين كريمي. ومن ثم نضيف الفانيليا والدقيق والبيكنج بودر والبرتقال ونشغل المضرب الكهربي مرة أخرى للعجن من جديد. يجب أن تصبح العجينة لينة ومتماسكة قبل استخدامها وذلك من خلال الخلط المستمر بين المقادير. يتم تكوير العجينة ووضعها بالثلاجة لحفظها نصف ساعة وبعدها تخرج لكي يتم فردها واستخدام قطاعة البسكويت لتقطيع العجينة وتشكيلها حسب الرغبة. نرص البسكويت في الصينية لتسويته في الفرن وعندما ينضج نخرجه لإضافة المربى ومن ثم إضافة طبقة من البسكويت من أعلى لتغطية المربى.

مكونات بسكويت السابليه بالشيكولاتة

حبتين بيض.

خمس مكعبات زبدة لينة.

ثلاثة أكواب دقيق.

ملعقة فانيليا.

كوب كاكاو محلى.

كمية من شيكولاتة النوتيلا.

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