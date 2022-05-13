طريقة عمل عجينة البف باستري في المنزل بدلًا من الجاهزة

عجينة البف باستري، رغم اختلاف أنواع وأشكال المعجنات تظل بعض تلك الأنواع مميزًا بالنسبة لنا والمفضل في الكثير من الأوقات مثل عجينة البف باستري الشهيرة والتي تستخدم بطرق عدة مختلفة عن بعضها وكذلك تُحشى بحشوات متنوعة حسب الذوق، ولكن لماذا نقوم بشراء عجينة البف باستري المقرمشة الجاهزة في حين أننا وبخطوات ميسرة يمكن أن نحضرها في المنزل والحصول على نفس النتائج؟

مقادير عجينة البف باستري

الحشو: حسب الرغبة.

نشا: مقدار ملعقتين حجم كبير.

طحين: كوبين كاملين.

ملح: ملعقة شاي.

ماء دافئ: كوب كامل.

زيت: ربع كوب.

حليب بودرة: ملعقتين طعام.

طريقة عمل عجينة البف باستري المقرمشة المنزلية

الطريقة بسيطة ويتم اتباعها كما يلي حتى نحصل على القوام الهش المقرمش من العجينة في النهاية:

نخلط كافة مقادير العجينة الصلبة معًا في قدر واحد وبعدها نبدأ بإضافة كمية الزيت ولكن بالتدريج أثناء الخفق. بعد إضافة الزيت نضيف كمية الماء وتكون حسب حاجتنا إلى تماسك العجينة. نصف ساعة وتكون العجينة مغطاة في درجة حرارة مناسبة وقت كافي من أجل تخمير العجينة. تستخدم بعد ذلك في الحشو المرغوب بها سواء سمبوسة أو أي نوع من الفطائر حسب الرغبة.

مقادير سمبوسة البف باستري المقرمشة

يمكن أن نحضر السمبوسة المقرمشة بعجينة البف باستري بسهولة بتوفير المقادير التالية:

كوب كامل نشا.

كمية من الماء بحرارة دافئة.

وفنجان حجمه صغير زيت زيتون.

أربعة أكواب كاملة دقيق فاخر.

حبتين بيض لهما نفس الحجم.

ثلاث ملاعق سكر أبيض.

ملح.

مكونات الحشو

حبة بصل حجم كبير.

خمس ملاعق حجم كبير زيت.

نصف كيلو لحم يكون مفروم.

كوب كامل أوراق بقدونس مفرومة.

توابل مثل الفلفل والملح.

طريقة عمل سمبوسة البف باستري