تنظيف الشنط البيضاء الجلد والقماش وإزالة الإصفرار في اقل من 10 دقائق بدون مجهود هترجع جديدة

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عمر شويل - جدة تنظيف الشنط البيضاء الجلد والقماش وإزالة الإصفرار، هناك الكثير من السيدات والفتيات الذين يمتلكون شنط كثيرة جداً و يفضلن دائما شراء الشنط البيضاء والألوان الفاتحة بمختلف الخامات الجلد والقماش و الشمواه وغيره وهذا لأن الألوان الفاتحة دائما تليق مع كافة الملابس بمختلف الأنواع و تتماشى مع جميع الملابس وكافة المناسبات مثل الأفراح و المناسبات، ولكن من أكثر المشكلات التي تواجه الجميع وتعاني منها كثيراً جميع السيدات والفتيات هو اتساخ الشنط البيضاء وظهور البقع و الاصفرار على الشنط وهذا يؤدي إلى تغير شكل الشنطة و يعرضهم إلي الإحراج والخجل أمام الآخرين و يلجؤون إلي استبدال هذه الشنط وشراء شنطة أخرى جديدة وهذا مكلف الثمن جداً وسنقدم لكم أسهل طريقة لتنظيف الشنطة البيضاء الجلد و القماش وإزالة الإصفرار نهائيا في اقل من 10 دقائق.

تنظيف الشنطة البيضاء الجلد و القماش وإزالة الإصفرار نهائيا

سنقدم لكم وصفة سحرية وسريعة جدًا لتنظيف الشنطة البيضاء الجلد و القماش وإزالة الإصفرار نهائيا، مكونات الشنطة هي:

5 معالق كبيرة من كربونات الصوديوم.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

فرشاة أسنان.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

أسيتون (مزيل طلاء الأظافر).

مناديل مبللة.

طريقة تحضير خلطة تنظيف الشنطة البيضاء الجلد و القماش وإزالة الإصفرار نهائيا

يتواجد عند كل فتاة و سيدة الكثير من الشنط بمختلف الأنواع و الألوان، ومن أكثر أنواع الشنط التي تتواجد عند كل السيدات هو الشنطة البيضاء الجلد والقماش وهذا لأنها تتناسب مع جميع أنواع الملابس، ولكن من أكثر المشكلات التي تواجها السيدات هو اتساخ الشنط البيضاء و تواجد الإصفرار عليه، لذلك وجدنا لكم خلطة لتنظيف الشنطة وهي:

أولا نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع 5 معالق كبيرة من كربونات الصوديوم.

ثم نضيف عليهم عصير الليمون ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف الخل الأبيض و نقلبهم مع بعضهم حتى تحصلين على قوام لزج شبة سائل.

خطوات تنظيف الشنطة البيضاء الجلد والقماش وإزالة الإصفرار

جميع السيدات والفتيات يهمتن كثيرًا بمظهرهم الخارجي و اختيار الملابس والأدوات بعناية شديدة و على الموضة، ولذلك تجد عند كل فتاة وسيدة اكثر من شنطة بيضاء بمختلف الأنواع الشمواة و الجلد و القماش، وهذا لأنها من أكثر الألوان التي تتناسب مع جميع الملابس، ولن هذا اللون يتعرض إلى الاتساخ ولذلك وجدنا لكم خلطة ستخلصك من البقع الاصفرار ويتحول الشنطة البيضاء جديدة، الطريقة هي:

في البداية نأتي بالشنطة الجلد أو القماش.

ثم نأتي بالفرشاة اسنان و نقوم بوضعها في الخليط الذي تم تحضيره.

نقوم بفرك الشنطة بالخليط جيداً في كل جزء من الشنطة بفرشاة الأسنان.

ستلاحظين أن الأوساخ ستزال تماماً مع الفرك.

بعد ذلك نأتي بمناديل مبللة ونقوم بمسح الشنطة البيضاء من الأوساخ.

ثم نأتي بالاسيتون ونقوم بوضع القليل منه على قطعة من القطن ونقوم بتوزيعها على الشنطة ستجعل الشنطة لامعة ونظيفة تماماً، كما أن الأسيتون سيعمل طبقة عازلة على الجلد وهذا سيقلل من تراكم الأتربة والأوساخ على الشنطة البيضاء.

تنظيف الشنط البيضاء الجلد والقماش بمعجون الأسنان

أصبح هناك الكثير من الإستخدامات لمعجون الأسنان، وهذا لأنه يحتوى على مواد فعالة تساعد على إزاله البقع و الاصفرار، كما أنه يستخدم في تنظيف الشنط البيضاء وإزالة الأوساخ والبقع من عليها، كل ما عليك هو توزيع معجون الأسنان على مكان البقع و الأوساخ على الشنطة البيضاء ثم نقوم بفركها بالفرشاة ستلاحظين أن البقع تم ازالتها، ثم قومي بتنظيف المكان بمناديل مبلله.

طريقة تنظيف الشنطة البيضاء بملح الليمون و الخل الأبيض

من أكثر المكونات الفعالة في تنظيف البقع و الاصفرار من على الشنط البيضاء هو ملح الليمون والخل الأبيض، المكونات هي:

4 معالق كبيرة من ملح الليمون.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ربع كوب من مبيض الهدوم.

خطوات تنظيف الشنطة البيضاء بالملح الليمون و الخل الأبيض

نخلط الخل الأبيض و مبيض الهدوم و البيكنج صودا و ملح الليمون مع بعضهم جيدًا.

ثم نأتي بفرشاة أسنان ونقوم بفرك الشنطة البيضاء بهذه الخليط.

بعد ذلك نتركها لمدة 10 دقائق ثم نقوم بمسحها بقطعة من القماش مبللة.

ستلاحظين أن الأوساخ اختفت تمامًا.

تنظيف الشنطة البيضاء بعصير الليمون و الخل

من أهم المكونات التي تساعد على تنظيف وإزالة البقع و الأوساخ هي عصير الليمون والخل الأبيض، وهذا بسبب ان هذه المكونات فعاله بشكل كبيرة جداً، لذلك تستخدم في تنظيف الملابس البيضاء، وطريقة تنظيف الشنطة البيضاء بهذا الخليط قومي بتقليب ربع كوب من عصير الليمون مع ربع كوب من الخل الأبيض، ثم نقوم بوضع الخليط على الشنطة البيضاء وبالأخص المكان المتسخ ونترك الخليط لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بفرك المكونات بالفرشاة ستلاحظين أن الشنطة أصبحت مثل الجديد.

تنظيف الشنطة البيضاء بالكحول أو السبيرتو

يوجد الكثير من الاوساخ والبقع التي يصعب تنظيفها بالطرق المعتادة التي قمنا بذكرها في السطور السابقة، كما أصبحت الطرق التقليدية تأخذ مجهود كبير جداً في تتظيف تلك البقع مثل بقع الحبر و الدهان وغيره، ومن أكثر المكونات التي تساعد على تنظيف هذه البقع الاصفرار بشكل نهائي هو الكحول كل ما عليك هو وضع كمية من الكحول أو السبيرتو على هذه البقع وفركها بالفرشاة جيدًا ستلاحظين أن هذه البقع اختفت تمامًا، وهذا لأن الكحول يحتوى على مواد كيميائية فعاله جدًا تساعد على أزالة الأوساخ.

تنظيف الشنطة البيضاء بمعجون الحلاقة

هناك طريقة أخرى سريعة لتنظيف الشنطة البيضاء وهي بمعجون الحلاقة وهي:

معجون أسنان.

فرشاة الأسنان

معجون حلاقة.

طريقة تنظيف الشنطة البيضاء بمعجون الحلاقة

لقد قدمنا لكم أقوي خلطة لتنظيف الشنطة البيضاء بأقل مجهود خلال 10 دقائق، و سنقدم لكم بعض الطرق الأخرى الرائعة لتنظيف الأوساخ البقع المتواجدة على الشنط، هناك الكثير من الأشياء التي نقوم باستخدامها كل يوم ولكننا لا نعلم أن لها استخدامات أخر مثل معجون الحلاقة فهو يستخدم في تنظيف الأوساخ و الاصفرار من على الملابس البيضاء و وكذلك الشنط البيضاء، طريقة الوصفة هي: