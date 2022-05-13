بأسرار الشيفات.. خبز الحليب اللذيذ بالعجينة اليابانية السحرية هش وخفيف جدا كالقطن بمكونات متوفرة في كل بيت

عندما نقوم بالفطار في وجبة الصباح نحتاج كثيرا إلى الوجبات الخفيفة الهشة لأنها تكون مريحة للمعدة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عمل خبز الحليب الهش والذي يتميز بمدى هشاشته وطعمه اللذيذ والخفيف الذي يريح المعدة وعندما نتحدث عنه نجد أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة متوفرة في كل منزل وطريقة تحضيره لا تحتاج إلى مجهود لذلك عندما نقوم بعمله لا يأخذ أي وقت ويمكن أن نضيف له السمسم المغذي الذي يحتوي على كثير من المعادن

مكونات عمل خبز الحليب

تسعى ربات المنازل دائما إلى عمل كل ما هو جديد ومتميز لذلك سوف نوضح مكونات عمل خبز الحليب الهش بالعجينة اليابانية والذي يتم عمله بمكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

ملعقة خميرة بيرة.

٤ أكواب من الدقيق.

كوب حليب.

ربع كوب زبدة.

بيكنج بودر.

ملح.

ربع كوب سكر.

بيضة.

٢ ملعقة حليب بودر.

محسن العجن يتكون من ( ٣ كوب دقيق، ٣/٤ كوب ماء)

طريقة تحضير الخبز

عندما نحضره لا يأخذ أي وقت أو مجهود ويتميز بالسهولة في عمله لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..