بكوب سمسم اعملي 2 كيلو طحضينة خام بقوام تقيل ومظبوط بطريقة المصانع أحلي وأوفر من الجاهز

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية بكوب سمسم، تعتبر الطحينة من المكونات الرئيسية التي تدخل في العديد من الأكلات علاوة على طعمها المميز فيمكن إضافتها على كثير من الأطعمة حيث تكسب الأكلات طعم مميز لها مثل الفول والسلطات والفسيخ والدجاج ومختلف أنواع الأسماك وتلجأ الكثير من ربات المنازل إلى شرائها من الخارج ولكن يمكن عملها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة حيث يعتبر من أهم مكوناتها السمسم والزيت وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال هذا المقال فيمكن عملها بطرق مختلفة وبمقادير ووصفات مختلفة كما سنشرح ذلك بطريقة موفرة وصحية وبنتيجة مرضية أفضل من المحلات.

طريقة عمل الطحينة الخام

توجد الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها عمل الطحينة الخام سوف نتناول أشهرها خلال تلك السطور

المكونات

كوب من السمسم.

نصف ملعقة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الدقيق الفاخر.

طريقة التحضير

نقوم بتحميص السمسم أولًا عل النار.

نقوم بإضافة السمسم في الخلاط ونقوم بإضافة الملح والزيت بالمقادير المذكورة.

نقوم بضربها جيدًا في الخلاط حتى تمتزج جيدًا.

نقوم بإضافة ملعقة من الدقيق مع تقليبوالمحتويات جيدًا.

نقوم بوضع المحتويات في برطمانات ووضعها في الثلاجة واستخدامها عند الحاجة.

طريقة أخرى لعمل الطحينة الخام

المكونات

نصف كوب من السمسم المحمص.

نصف كوب من السمسم العادي.

نصف كوب من الزيت.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نقوم بطحن السمسم المحمص في الخلاط ثم نضيف إليه السمسم العادي ونخلطهم مع بعضهم البعض ونقوم بضربهم في الخلاط.

نقوم بإضافة نصف كوب من الزيت ورشة ملح.

نضرب باقي المكونات في الخليط.

نقوم بتوزيع الخليط في برطمانات معقمة إلى حين استخدامها.

استخدامات الطحينة

للطحينة استخدامات لا تعد ولا تحصى فهي تدخل في العديد من الأكلات فتعطي طعم مميز والسلطات وسنتناول أهم استخداماتها خلال تلك السطور