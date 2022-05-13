نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ربانية وصفة زيت الزيتون والثوم لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ في 7 أيام ووقف التساقط وإنبات الفراغات في المقال التالي
يكون الشعر الطويل من المظاهر الجمالية المهمة لدى السيدات والفتيات حيث تبحث كل منهن على أهم الخلطات الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر وتكثيفه وأنبأت أماكن الفراغات الموجودة في الشعر لذلك استطعنا أن نجد خلطة زيت الزيتون مع الثوم من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وأنباته وذلك لما للثوم من فعالية كبيرة ويحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن ويكون بمثابة مضاد حيوي قوي جدا ويكون بمثابة صيدلية متحركة حيث إلى جانب ذلك يمكن أن يشفي من كثير من الأمراض ويحافظ على صحة الأنسان البدنية وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الثوم.
مكونات تحضير وصفة زيت الزيتون والثوم
أن الشعر يكون تاج المرأة ويتعرض الشعر إلى التقصف والهيشان دائما وذلك لتعرضه لكثير من العوامل المضرة من تلك العوامل هي الماء فان الماء يوجد به كثير من الملوثات والكلور الذي يضر الشعر واستخدام المنتجات الكيمائية للشعر مثل الشامبو والزيوت الغير طبيعية واستخدام السشوار والمكواه وجميع هذه الأشياء قامت بتدمير الشعر لذلك سوف نوضح لكم المكونات اللازمة لعمل الخلطة فهي مكونات سهلة وبسيطة نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- فازلين.
- ثوم مهروس.
- زيت زيتون.
- زيت جوز هند.
- زيت خروع.
طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الثوم
عندما نقوم بتحضير الوصفة لا تحتاج إلى وقت أو مجهود إلى جانب أن مكوناتها سهلة وبسيطة وسوف تساعدنا تلك الوصفة في استرجاع الشعر كما كان في السابق والتخلص من الصلع إلى جانب أنها تمنحنا النعومة وتقلل من الهيشان وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به مهروس الثوم وملعقة من الفازلين ونقوم بتقليبهم جيدا.
- نحضر ملعقة من زيت الزيتون وجوز الهند والخروع ونضعها على الثوم والفازلين ونقوم بتقليب جميع المكونات سويا حتى تتجانس.
- نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات ونأخذ الخلطة ونقوم بوضعها على جذور الشعر وتدليك فروة الراس بها.
- نلف الشعر ونغطيه بواسطة طاقية الاستحمام ونتركه لمدة ٣ ساعات.
- نقوم بغسل الشعر بالشامبو جيدا ونقوم بتنشيفه جيدا ونستمتع بشعر ناعم كالحرير وتكرر الوصفة مرتين أسبوعين أو مرة واحدة فقط.
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